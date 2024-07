Corea del Sur se expande a los videojuegos: 'Stellar Blade', la última prueba del auge de una cultura que "mezcla acción y corazón"

SHIFT UP

El juego del calamar, Parásitos, el K-Pop... Varias son las obras y grupos en los que se piensa al hablar de Corea del Sur. Sin embargo, estos no son los únicos, pero sí son los más recientes, y no son sino una muestra del crecimiento que vive esta cultura a nivel internacional, y Stellar Blade es también ejemplo de ello.

El videojuego se lanzó en exclusiva para PS5, aunque llegará a PC y tendrá expansiones y una secuela. Así lo aseguró Shift Up, el estudio detrás del juego, que es su primera incursión en consolas. Y su debut, tras varios títulos en móviles, fue ampliamente aplaudido, tanto por su calidad gráfica como narrativa.

Este éxito puso en el mapa a la compañía, tanto metafórica como geográficamente, pues su origen surcoreano no es más que una prueba de todo lo que el país asiático tiene que ofrecer. Y, aunque pueda parecer que es una tendencia reciente, lo cierto es que son varias las décadas que llevan exportándose sus obras.

El cine es ejemplo de ello, con películas como Train to Busan (2016), de Yeon Sang-ho. Y también las obras de Bong Joon-ho, pues el director no solo es autor de la oscarizada Parásitos de 2019, sino también de otras populares como Memorias de un asesino (2003), The Host (2006) o Snowpiercer (2013), filme protagonizado por Chris Evans que, además, también tiene una adaptación a modo de serie en Netflix.

Precisamente en la plataforma hay otra incluso más famosa, El juego del calamar, que ostenta el récord de ser la más vista de la historia de Netflix. Pero hay otras tantas series, también llamadas K-Dramas, que reúnen un buen número de fans como Nugget de pollo (2024), Parasyte: los grises (2024) o El monstruo de la vieja Seúl (2023), muchas de las cuales llegaron al servicio de streaming ante este auge de la cultura coreana.

Por su puesto, la música es, en gran parte, responsable de esta tendencia, pues el K-Pop y el éxito de grupos como BTS o Blackpink han abierto camino. Pero antes de todos ellos llegó PSY, el rapero surcoreano que triunfó con su Gangnam Style (2012).

Corea del Sur en los videojuegos

El terreno de los videojuegos no se escapa a la histórica presencia de esta península asiática, ya que de allí proceden conocidos títulos como Lies of P (2023) y múltiples juegos en línea como Lineage (1998), Ragnarok Online (2002), Guild Wars (2005), Digimon Masters (2009), Dragon Ball Online (2010) y TERA (2011).

Lo cierto es que, a pesar de haber tantos antecedentes, son muchos los usuarios que consumen contenido sin atender al origen o el autor. "De los millones de jugadores, cada uno tiene sus intereses y sus preocupaciones, habrá mucha gente que sí quiera conocer el origen de una obra, pero habrá otros que simplemente ven el tráiler y, si les llama la atención, lo compran", señala IluTV, youtuber sobre manga y anime.

"Te dejas llevar por el tipo de obra, y quizá no por el autor que hay detrás. Y una vez empiezas a enamorarte de la historia, te comienzas a interesar", sostiene el creador de contenido, que además defiende que esto sucede en todos los ámbitos. "Ni me imagino la cantidad de gente que ha jugado Blasphemous y no sabe que es un juego español".

Fran, como se llama en realidad, es fundador de la editorial Kibook, donde, además de publicar actualmente cuatro obras japonesas, también apuesta por el manhwa coreano The Horizon, de Jung Ji Hun.

El 'youtuber' experto en manga, anime y cultura japonesa IluTV. CEDIDA

Por su parte, destaca la capacidad de estas obras de "mezclar la espectacularidad y la acción con lo más profundo del ser humano", algo que ve en series como The Boxer, también de Jung Ji Hun; Solo Leveling, de Chu-Gong; o la primera temporada del anime de Jujutsu Kaisen, en la que trabajó Park Sung-hoo. Algo que también apreció en Stellar Blade "desde el primer momento", esa "idea espectacular" que te "toca el corazoncito".

Por todo ello, el experto en manga japonés, que se está iniciando en el manhwa, considera que lo que exporta Corea del Sur "tiene mucho potencial, pues hay obras muy buenas que cuando lleguen van a ser un petardazo muy fuerte, porque llegan muy directo".

Aun así, considera que ambas culturas tienen mucho en común. "El manhwa se inspira mucho en el manga, al igual que el manga también toma inspiración de algunas obras coreanas", opina. "Aunque renieguen el uno del otro, se inspiran mutuamente, es evidente".

De hecho, IluTV ve un símil entre la forma en la que ambas culturas se popularizaron: "Parece como lo que fue hace 15 años con Japón, que de repente llegaba el manga y a todo el mundo le parecía la novedad. Estos últimos años está pasando con Corea del Sur y Stellar Blade es como otra prueba de ello".

Una industria que no deja de crecer

"Los últimos años se ha notado un crecimiento espectacular por parte de la cultura coreana. La principal yo creo que es el K-Pop, la música ha llegado no solo a España, sino a todo el mundo con muchísima fuerza. Con una cantidad de fans increíble", comenta el creador de contenido. "A partir de ahí, se han ido abriendo fronteras".

"Que en el cine, por ejemplo, Parásitos ganara el Oscar dio mucha visibilidad; y también las plataformas de Netflix han abierto el mercado, El juego de calamar es lo más evidente. Y poco a poco hay más obras, realities como Infierno para solteros, Habilidad física: 100", añade el valenciano.

"Creo que ellos mismos, como país, se están dando cuenta del filón que tienen y pueden aprovecharlo. Al fin y al cabo, es cultura, pero también es un negocio y querrán explotarlo lo máximo posible. Si están viendo la tierra dorada con el K-Pop, ¿por qué no seguir expandiéndose a más territorios?", reflexiona IluTV.