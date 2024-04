La fiebre Pokémon no entiende de edad ni condición: "Conocemos jubilados que salen a cazar, es un perfil bastante habitual"

Es sábado y en el barrio madrileño de Vallecas un jubilado camina, aparentemente despistado, entre calles. Se para junto a una farola, vuelve a andar, se detiene de nuevo... siempre sin levantar la cabeza del móvil. Mofrechu, como así se le conoce en el videojuego Pokémon Go, de Niantic, juega con dos teléfonos móviles y tres cuentas distintas a ser el mejor entrenador. Ha creado rutas (caminos que recorrer en los que cumplir misiones) y está transitando una de ellas. Mofrechu lleva años jugando. "Por culpa de mi hijo", dice sentado en un banco mientras deja un Chansey (pokémon de tipo normal y de primera generación) en cada uno de los gimnasios que hay en una pequeña bocacalle.

El perfil del perfecto entrenador Pokémon se diluye en los más de 81 millones de usuarios que actualmente, a marzo de 2024, juegan en todo el mundo, según datos de la web especializada Activeplayer. El videojuego de realidad aumentada, que se basa en datos de localización, nació en 2016 y supuso todo un boom. Ahora, ocho años después de su estreno, sigue aglutinando usuarios y muchos superan los 40 años. Algunos incluso más, como Mofrechu.

"Conocemos jubilados que salen a cazar, es un perfil bastante habitual", dicen Pepe y Jose sentados frente al monumento a Alfonso XII, en el Parque del Retiro. También es sábado y el buen tiempo se ha unido a uno de los eventos del juego que se celebran cada fin de semana (momentos especiales en los que se pueden cazar ciertos pokémon concretos), normalmente en esta área de Madrid, ya que está plagada de las llamadas Pokeparadas. Ellos dicen que tienen 37 y 43 años respectivamente y, mientras atienden a 20minutos, no levantan la vista (ni el dedo) de los dos móviles con los que juegan cada uno.

"Empecé a jugar hace cinco años por curiosidad y ahora salgo bastante", reconoce Pepe, que no ha querido decir su nombre real, por vergüenza a que se le reconozca como entrenador Pokémon. Lo dice con pereza, está pendiente de atrapar los mejores ejemplares de la tarde y se le nota algo disgustado con la entrevista.

Lo mismo ocurre con su colega José. "Solemos salir los días que hay cosas especiales, pero sin presión. No somos como mucha gente que está enganchada", apunta. "No es mi vida", agrega quitando hierro al asunto.

El coleccionista

Un poco más allá, en la misma plaza, Víctor no oculta el ansia por atrapar cada uno de los bichos que aparecen en el juego. Tiene 37 años y comenzó a jugar en Navidad. "Lo hago por mis sobrinos, les gusta mucho, así que cazo y luego les enseño lo que he conseguido", explica, a la par que reconoce que le ha cogido "el gusto".

Está esperando que llegue un amigo, también de su edad y el que le enseñó hace unos fines de semana que existían los eventos en el famoso parque. "Hoy he venido un poco antes que él", dice sonriente y posa para la cámara imitando el tradicional gesto de cazar, dando vueltas al dedo como si lanzara una bola. "Lo que más me gusta son los pokémon de distintos colores", comenta. En el juego se pueden conseguir los llamados varicolor y shiny (brillante en inglés), muy reclamados por los jugadores denominados coleccionistas, como Víctor.

Víctor, de 37 años, es un jugador de Pokémon Go coleccionista. M.C.

La franquicia Pokémon, que nació en 1996 con la creación de los juegos de rol Pokémon Edición Roja y Pokémon Edición Azul, ha ido sumando productos como los videojuegos, la serie de animación, cartas, merchandising... "Lo conozco de siempre, jugué algo en la Game Boy y vi algunos fragmentos de la serie", cuenta Víctor, que añade que suele aprovechar el camino al trabajo para cazar entre semana. "Me he puesto de objetivo intentar conseguir todos y los que pueda de colores raros. No soy de peleas porque no soy bueno, llevo poco tiempo y no tengo mucho nivel", afirma.

La generación Pokémon

En esa zona en concreto es difícil encontrar a gente mayor. Entre los congregados, que pese a que quedan a través de grupos desde una aplicación vinculada al juego no se relacionan, se encuentran Iván (25) y Roberto (24). Ellos son de la denominada generación Pokémon. Cuando eran pequeños el estallido de la franquicia era tal que han vivido de pleno todo lo que tiene que ver con el juego. Incluidos los Pokémon Go Fest, como el que se celebrará en junio en el parque Juan Carlos I de Madrid.

"Hemos ido varias veces a este tipo de eventos, en Barcelona, Sevilla e incluso Liverpool", comentan, mientras Iván muestra una cartera de Charmander que se compró en una de estas fiestas. "En Sevilla nos regalaron cartas especiales del profesor Willow (personaje de la saga)", afirma.

Un jugador de Pokémon Go muestra una cartera de 'Charmander' mientras otro caza. M.C.

Roberto e Iván, además, han conseguido que otro amigo, también llamado Roberto y de 27 años, se una al equipo para salir de caza. "Llevo dos meses jugando. He empezado porque ellos me han animado", sostiene. "Para mí lo más beneficioso del juego es que te hace salir de casa", añade. "Por vuestra culpa", increpa entre risas a sus amigos.

Todos ellos hacen hincapié en que la principal diversión del juego es pasear y conocer sitios nuevos. "Es una excusa para quedar, dar una vuelta y vernos cada fin de semana", señala Iván, que junto a Roberto, el de 24 años, ha llegado a jugar con dos móviles a la vez. "Era una locura", afirman divertidos.

Roberto, Iván y Roberto juegan a Pokémon Go en El Retiro, en Madrid. M.C.

Tras muchos años jugando, desde el principio, ellos también dejan claro que hay gente de cierta edad aficionada al videojuego, aunque sean una suerte de Santo Grial a la hora de localizarlos. "En La Fortuna, en Leganés, hay una pareja de más de 50 años que tiene 17 cuentas y lleva seis móviles".

El padre "ayudante"

Y entre todos ellos no falta un padre junto a su hijo adolescente. Con cierto desconcierto, el hombre, que no quiere identificarse, asegura ser el "ayudante" de su hijo, Abel, de 14 años. Ambos juegan con su propio móvil, aunque dicen a este periódico que desde la misma cuenta. "No le gusta decir su edad", dice el chaval entre risas mientras caza y caza.

Según el padre, ambos salen a cazar los famosos monstruos desde 2020, cuando Abel era más pequeño. "Me divierte, me doy un paseo y, encima, él se lo pasa bien", manifiesta. "Soy el ayudante estrella", repite, "solo el ayudante".

El objetivo de Abel es conseguir todos los pokémon que pueda, también luchar en incursiones para tener ejemplares de más categoría. "Lo que más me gusta es que te motiva para ir moviéndote, conseguir ciertas metas y pokémon", señala el chico. Mientras se alejan, en dirección a la estatua, ambos miran sus pantallas y el chaval grita: "¡Aquí hay uno!". Tan solo queda una hora para que termine el evento y el eslogan del juego siempre ha estado claro: ¡Hazte con todos!