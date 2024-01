Un niño de 13 años se convierte en la primera persona en pasarse el 'Tetris' original de NES y dedica el hito a su padre recién fallecido

Uno de los primeros videojuegos que dieron la vuelta al mundo fue el Tetris. El famoso rompecabezas se lanzó por primera vez en 1989 para la Nintendo y, desde entonces, tanto grandes como pequeños se han enganchado a él. Es sistema es sencillo, solo se deben de conectar los diferentes bloques que van cayendo por la pantalla.

Aunque, lo más llamativo en los 35 años que lleva en el mercado el juego es que nunca antes alguien había llegado a completarlo. O al menos así había sido hasta que Blue Scuti, un chico de 13 años, se propuso llegar a conseguir superar a la máquina.

A través de su canal de Youtube, el joven "rompió el juego" con una técnica conocida como "pantalla congelada". Como así se puede ver en el minuto 38:55 de su vídeo, al llegar al nivel 157 el joven consiguió 1511 líneas en a pantalla. Así, el juego dio un fallo de código marcando el fin de la partida.

Al descubrir lo que había logrado no podía creérselo: "Me voy a desmayar, no siento los dedos". El joven estaba pletórico por su logro, tanto que no dudó en dedicárselo a su padre, Adam Gibson, que había fallecido a medidos del pasado mes de diciembre.

Lo cierto es que esta técnica ya se había inventado hace un par de años, pero nadie había llegado a conseguir que funcionara del todo. Y es que muchos jugadores competitivos sí que utilizan todo tipo de trucos para hacer que las piezas se muevan más rápido y sean más sencillas de manejar.

En su caso optó por la técnica rolling, que se basa, como así explica Vandal, en dar pequeños golpes con la mano derecha a la parte trasera del mando, mientras que con la izquierda se controlan los botones. Así, el joven consiguió volver a batir su propio récord, como hizo en la semifinal del campeonato mundial.