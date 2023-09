Los monstruos 'conquistan' el mundo real: llega 'Monster Hunter Now', el nuevo juego de realidad aumentada para móviles

Niantic se ha convertido en todo un referente en cuanto a juegos de realidad aumentada para móviles. Tras el éxito de Pokémon GO en 2016, otras sagas como Harry Potter (que ya no está disponible) o Pikmin han tenido sus propias versiones con esta desarrolladora, y este jueves, es otra franquicia la que se une a este género.

Tras más de 3 millones de prerregistros, este 14 de septiembre llega a Android e iOS Monster Hunter Now, un nuevo título social basado en la famosa serie de videojuegos de Capcom.

El estudio californiano y la compañía japonesa se han unido para 'atestar' el mundo real de criaturas e inspirar así a una nueva generación de jugadores que cambien los mandos por el móvil para convertirse en cazadores.

Disponible en nueve idiomas (español, inglés, japonés, coreano, chino tradicional, italiano, francés, alemán y portugués de Brasil), el juego apuesta por la función social para que los usuarios capturen monstruos en calles, plazas y parques y hagan equipos con amigos y desconocidos con la función de Grupos de Caza.

Además del entorno propio del juego, Monster Hunter Now también dispone de un modo de cámara de realidad aumentada para ver a las criaturas en el mundo real, del mismo modo que hace Pokémon GO.

El equipamiento del propio jugador también será importante, pues es un elemento habitual de la saga de Capcom y fue unas de las peticiones que hicieron las personas que pudieron probarlo en el pre-lanzamiento. Por ello, habrá armas, armaduras y demás elementos para personalizar en el modo Elegir Clase.

"Tanto si eres un recién llegado al mundo de Monster Hunter como si eres un viejo fan, creemos que te espera una nueva y emocionante experiencia", sostiene Ryozo Tsujimoto, productor de la saga.

"Diseñado pensando en la experiencia móvil, el juego es fácil de jugar, pero difícil de dominar. Esperamos que haga honor a esta histórica franquicia de juegos y que los fans disfruten con él en los próximos años", afirma Kei Kawai, jefe de producto de Niantic.

Con motivo de este lanzamiento, Capcom y Niantic se unieron a la banda One Ok Rock para lanzar el vídeo musical Make It Out Alive en el que un cazador recorre las calles de Tokio enfrentándose a Diablos en el famoso cruce de Shibuya.