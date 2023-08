Mario Bros ya no "hablará" más con la icónica voz de Charles Martinet

La casa Nintendo ha anunciado que Charles Martinet, actor que ha dado voz a Mario Bros desde el emblemático Super Mario 64, dejará de interpretar a este mítico personaje en los próximos juegos de la saga.

Así lo ha comunicado este lunes la compañía a través de una nota en la que explica que Martinet seguirá estando ligado al universo al que ha contribuido a crear, ya que pasará a ostentar el puesto de Mario Ambassador (embajador), un cargo que le permitirá viajar por el mundo entero para compartir la alegría de Mario e interactuar con su enorme comunidad de fans.

Aunque Martinet había manifestado que deseaba terminar sus días como voz del popular personaje, el propio actor ha publicado un tuit en el que se muestra entusiasmado con su "nueva aventura".

Tenemos un mensaje para los fans del Reino Champiñón. Echadle un vistazo. pic.twitter.com/xTgVfdiTzI — Nintendo España (@NintendoES) August 21, 2023

La gran duda es quién será la próxima voz de este símbolo fundamental del mundo videojuegos. Ya había habido pistas de que algo iba a cambiar en la "naturaleza" de Mario Bross.

Aunque la confirmación oficial se haya producido ahora, lo cierto es que en los vídeos con los que se anunciaron Super Mario Wonder y WarioWare: Move It! ya se intuía que la voz que sonaba no era la del actor que tradicionalmente había dado vida a Mario y Wario.

Por el momento, se desconoce de quién es esa voz que sustituirá a Martinet en estos importantes papeles, aunque se sabrá cuando se publiquen ambos títulos (20 de octubre y 3 de noviembre, respectivamente).