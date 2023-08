El afamado DJ Dimitri Vegas (Dimitri Thivaios) ha dado el salto de las mesas de mezclas a la gran pantalla y ahora también a las consolas. No siendo la primera vez que participa en la creación de un videojuego, el belga ha hecho una aparición en Hitman World of Assassination, en el que pondrá rostro y voz al enemigo a abatir en una nueva misión, que estará disponible para los jugadores gratuitamente y por tiempo limitado, en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC.

Cargado de proyectos, el protagonista de la película H4Z4RD también lanzará junto a su hermano, Like Mike (Michael Thivaios), con el que forma dúo en la música, un nuevo álbum: Rewind and Repeat (Rebobinar y Repetir). El icónico dúo belga ha anunciado su próximo proyecto, aún sin fecha de salida, con el estreno del primer sencillo del álbum, She Knows, en colaboración de David Guetta, Akon y Afro Bros. La canción salió a la luz hace una semana y, en apenas 4 días, alcanzó 2 millones de reproducciones en Spotify.

El que fue el DJ número 1 del mundo en 2019 junto a su hermano anunció su colaboración con el videojuego el 30 de julio en el escenario principal del festival de música electrónica por excelencia, Tomorrowland (Bélgica). "Interpretaré el papel de The Drop, un DJ convertido en empresario de la droga al que los jugadores tienen que perseguir y asesinar", ha contado el productor a 20minutos.

Dimitri Vegas para el videojuego 'Hitman'. IO Interactive

¿Cómo ha sido su trabajo con el equipo de IO Interactive, el estudio de videojuegos que este año celebra su 25 aniversario?He trabajado intensamente en ello con el equipo de Hitman, así que no puedo atribuirme todo el mérito, pero es una combinación tanto de aportaciones creativas por mi parte como de algunas propuestas de ideas geniales por parte del equipo.

Ya ha trabajado en otros videojuegos: Garena Free Fire y también en Mortal Kombat, en el que se creó un personaje con su rostro. ¿Se considera gamer? ¿Suele jugar a videojuegos?Sin duda soy fan de los videojuegos, aunque no siempre encuentro tanto tiempo para ello como me gustaría. Mi apretada agenda de giras no me lo pone fácil, pero cuando tengo tiempo, me encierro en la sala de juegos y ¡me vuelvo completamente loco!

Hace unos días anunció el lanzamiento de un nuevo álbum, Rewind+ Repeat, con el estreno del primer single She Knows, que han grabado con David Guetta, Akon y Afro Bros. ¿Cómo fue colaborar con ellos?Ya hemos colaborado muchas veces con David Guetta, que es buen amigo mío. Pero reunirnos con Akon, que tiene un historial tan impresionante de discos icónicos, es sencillamente increíble.

¿El nombre de su nuevo álbum, Rewind + Repeat, implica un mensaje de superación?No, en realidad no, es una reflexión sobre nuestro pasado, pero no sobre la mejora.

Un año más, junto a su hermano, es residente de Tomorrowland, en Bélgica, el país que les vio nacer. ¿Siente mucha diferencia entre tocar en casa y hacerlo en otros países?Sí, es un placer, pero siempre nos jugamos algo más cuando tocamos en casa, y especialmente en Tomorrowland, que es nuestra cita anual. La clave es la perfección, nada menos, así que todavía me pongo nervioso. Creo que esa es la principal diferencia respecto a pinchar fuera.