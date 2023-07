¿Te has sentido engañado con los anuncios de juegos para móvil? Este título te lo soluciona convirtiéndolos en un videojuego de verdad

Navegando por internet, ya sea en el navegador, viendo un vídeo, usando una app o pasando tiempo en las redes sociales, suelen aparecer determinadas publicidades, entre ellas, que promocionan juegos para móvil. Pero, ¿alguna vez has descargado uno de esos títulos y luego no se ha correspondido con el anuncio que lo publicita? No hay problema, porque ya hay un juego que reúne estos minijuegos.

La publicidad, bien hecha, puede tener sus buenos resultados. Sin embargo, hay estrategias en internet que pueden ser contraproducentes, aunque inicialmente se puedan traducir en cumplir los objetivos. Y es que los anuncios engañosos pueden provocar visitas, clicks o descargas, pero, posteriormente, pueden desembocar en el enfado del usuario.

Es el caso de todos estos anuncios de videojuegos para móvil que engañan un poco con el consumidor, pues enseñan niveles sencillos y, aparentemente, divertidos que, a la hora de la verdad, no están presentes en el juego real -lo cual no es legal- o no son la mecánica principal de la app. Y eso provoca el evidente enfado del internauta, que se siente engañado al descargar un título que no se corresponde con lo que habían visto en el anuncio.

Aparcamientos de coches, intercambio de colores en probetas o personajes que cambian de celdas según sus niveles son los más habituales. Pero si te has llevado un chasco al ver que lo publicitado no se corresponde con la realidad, ahora puedes disfrutar de este tipo de fases en nuevo título que reúne esos diferentes minijuegos.

Yeah! You Want 'Thos Games', Right? So Here You Go! Now, Let's See You Clear Them! es el larguísimo nombre de este juego, lo cual se podría traducir como "¡Sí! Quieres 'esos juegos', ¿verdad? Aquí los tienes. ¡Ahora, veamos cómo los resuelves!".

Esta aventura, desarrollada por el estudio japonés MonkeyCraft, salió recientemente para Nintendo Switch y PC (a través de Steam) y pretende satisfacer a todos esos usuarios que no pudieron disfrutar de esos juegos de los anuncios.

Un total de cinco minijuegos distintos son los que incluye, lo cual suman 250 niveles diferentes en los que divertirte y saciar tu frustración por haber sido engañado en internet.