La gata más famosa de Japón muestra su nuevo juego, 'Hello Kitty Island Adventure', y las redes lo comparan con 'Animal Crossing'

Los fans de juegos como Animal Crossing, Stradew Valley y el universo de Sanrio, están de enhorabuena. Es el momento perfecto para preparar un café, encontrar un buen sitio tranquilo y comenzar a construir una isla con el más puro estilo adorable y encantador de Hello Kitty y sus amigos.

Hello Kitty Island Adventure, la nueva aventura de la famosa franquicia japonesa, llegá a Apple Arcade, la plataforma de dispositivos de Apple, el próximo 28 de julio y promete convertirse en un juego acogedor lleno de minijuegos para crear la ciudad perfecta.

Ya desde el primer tráiler se ha mostrado como podrán conocer a diferentes personajes de la franquicia, como Aggretsuko, Keroppi y Pompompurin entre otros. Todos ellos contarán con sus propias casas, edificios especiales como la cafetería de Cinamonroll y decoraciones de todo tipo.

Según explica la página web oficial, los jugadores podrán "fabricar objetos raros, resolver antiguos rompecabezas y decorar cabañas". Además, entre otros, podrán pescar, explorar diferentes biomas e incluso convertirse en sirenas.

Por ello, no han sido pocos quienes han aplaudido su parecido con juegos como Animal Crossing. De hecho, la mayoría de los seguidores tanto de la franquicia de videojuegos como de los personajes no pueden estar "más contentos" por este anuncio: "Me encanta lo necesito ya"-