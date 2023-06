Fundación ONCE y AEVI presentan su primer Libro Blanco de Accesibilidad para Desarrolladores de Videojuegos

FUNDACIÓN ONCE

La Asociación Española de Videojuegos (AEVI) y Fundación ONCE han lanzado el Libro Blanco de Accesibilidad para Desarrolladores, un informe que tiene como objetivo servir de referencia para que los videojuegos que salen al mercado puedan ser disfrutados por todas las personas.

El Libro Blanco de Accesibilidad para Desarrolladores recoge una serie de medidas distribuidas en cinco categorías, en función de su grado de dificultad de implementación: 28 medidas catalogadas con una estrella; 18 medidas de dos estrellas; 7 medidas de tres estrellas; cinco medidas de cuatro estrellas y, finalmente, tres medidas de cinco estrellas. Un total de 61 medidas que incluyen el uso de tipografía alternativa de lectura fácil, la información con códigos de color, el lector de pantalla o los sistemas de puntería asistida, entre otras.

Para la redacción del libro se han tenido en cuenta perfiles de jugadores, que hacen referencia a cómo se utiliza la tecnología. De esta forma, la guía cuenta con usuarios relacionados con la visión limitada, percepción del color, audición, manipulación o fuerza limitada y capacidad cognitiva.

"La accesibilidad hace que los videojuegos se adapten a las personas discapacitadas, tras años adaptándonos nosotros a ellos" "La accesibilidad hace que los videojuegos se adapten a las personas discapacitadas, tras años adaptándonos nosotros a ellos"

Así, en cada una de las medidas, además del nombre, se incluye su descripción, se informa sobre los perfiles de jugadores a los que beneficia, se describe cómo puede implementarse y se dice el nivel de dificultad de implementación, que va desde lo más sencillo, con una estrella, a la mayor dificultad, con cinco.

Esta publicación se presentó este lunes en la sede de Por Talento Digital de Fundación ONCE en Madrid. En el acto estuvieron presentes José María Moreno, director general de AEVI, y Patricia Sanz, vicepresidenta de Igualdad, Recursos Humanos y Cultura Institucional, e Inclusión Digital de la ONCE. Además, asistieron los autores del libro, Enrique García y Juan Delgado, ambos técnicos de Fundación ONCE, y Arturo Monedero, de AEVI.

🎙️@Josemamoreno explica el compromiso de la industria del videojuego en hacer sus títulos accesibles.



"Es fundamental trabajar para conseguir la accesibilidad universal y la inclusión de personas con discapacidad en el sector del videojuego, como jugadores o como profesionales." pic.twitter.com/THSCNzrjYV — AEVI (@videojuegosAEVI) June 12, 2023

"Queremos que esta publicación sea el documento de referencia para que los desarrolladores y los estudios de videojuegos que deseen hacer sus títulos más accesibles puedan resolver sus dudas sobre las medidas que benefician a las personas con discapacidad, así como que puedan acceder a instrucciones de cómo implementarlas desde el punto de vista técnico", aseguró José María Moreno, director general de AEVI.

Por su parte, Patricia Sanz, vicepresidenta de Igualdad, Recursos Humanos y Cultura Institucional, e Inclusión Digital de la ONCE, puso de manifiesto la necesidad de que "toda la industria del videojuego, que continúa creciendo año tras año, sea consciente de que las personas con discapacidad tienen también derecho a poder disfrutar de esta actividad de ocio en las mismas condiciones que el resto de la sociedad".

La publicación incluye una tabla de autoevaluación con las distintas medidas de accesibilidad para que cada uno de los desarrolladores pueda comprobar si su producto cumple o no con los criterios de cada perfil.