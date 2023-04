La industria del videojuego ha reconocido que, en los últimos cuatro años, el Ministerio de Cultura ha apoyado "más que nunca" al sector pero países como Alemania, Francia o Reino Unido están "mucho más avanzados que España" y a pesar del interés del Ministerio por entender el sector "sigue habiendo una brecha generacional". Así lo han destacado en Videojuegos, el décimo, debate que este jueves se celebró en el Museo Thyssen.

"Venimos de cuatro años caóticos en los que ha habido tres ministros diferentes. En cada cambio tienes que comenzar a explicarles el poder y potencial de la industria. Es una carrera de fondo, es cierto que estamos mejor, pero no hay manera de que vean que los videojuegos son algo valioso", ha lamentado la presidenta de la Asociación Española de Desarrolladores de Videojuegos (DEV), Valeria Castro.

Aprovechando el inminente lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que llega el 12 de mayo a Nintendo Switch, el museo ha organizado esta mesa de debate. Y es que esta saga, creada por Shigeru Miyamoto -padre también de Super Mario Bros.- es una de las más famosas de los videojuegos y, con sus últimos lanzamientos ha logrado grandes éxitos.

Aparte de Castro, en el debate también han estado el director cultural de OXO Museo del Videojuego, Santiago Bustamante; la ilustradora y escritora Ana Oncina; el periodista y escritor Juan Gómez-Jurado; y el director del Área de Educación del Museo Thyssen, Rufino Ferreras.

Los cinco participantes han coincidido en que el videojuego se debería considerar arte porque es un "medio de expresión", pero el principal problema para Gómez-Jurado es que las administraciones necesitan cargos que sepan la materia.

"Necesitamos en las instituciones gente que sepa. Hasta no tengamos un ministro de Cultura que haya jugado, no se podrán dar las legislaciones que sirvan para el crecimiento de la sociedad. Vamos con muchos años de retraso con las industrias más punteras y eso afecta a la legislación de los derechos de autor, entre otras cosas. Necesitamos gente y no muñecos", ha reivindicado el escritor de Reina roja.

Asimismo, Valeria Castro ha apuntado que la sociedad avanza "más rápido" a nivel tecnológico que a nivel democrático y ha criticado que se siga relacionan los videojuegos con problemas de violencia o adicción. Al respecto, Bustamante y Gómez-Jurado han instado a eliminar los estigmas en torno a la idea de que los videojuegos fomentan la violencia, pese a que sí que hay juegos que "representen violencia".

"Nadie le pregunta a los novelistas por qué en sus obras hay personajes que matan a otros. Nadie se plantea prohibir los libros por historias de violencia. Los niños tienen que jugar y no hay que caer en esas trampas del viejunismo", ha afirmado el escritor.

Por último, Rufino Ferreras ha reconocido que los museos están apostando por las experiencias inmersivas por "moda" pero critica que sea "sin ningún orden ni concepto". "La cultura se ha modernizado con los interactivos y es una vergüenza. Ahora todo es interactivo, web y redes sociales pero sin saber", ha sentenciado.