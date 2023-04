Puede que no sea la temporada óptima para su recogida, pero sí es el momento idóneo para que Minabo salga de la tierra y comience su propia vida. O, al menos, esto es lo que podrán hacer las hortalizas de todos los jugadores de Minabo - A Walk Through Life, el último título indie del estudio alicantino Devilish Games que llega este viernes a PS4, Xbox One, Nintendo Switch y ordenadores.

Los personajes de este simulador social son, obviamente, nabos –aunque también hay rábanos que puedes adoptar como mascotas– y avanzan en sus vidas a la vez que se relacionan con el resto de 'personas' que se encuentran por el camino.

Pero, por muy vegetal que parezca todo, reflejan una vida más real de lo que parece. "Todos tienen necesidad de intimidad, pertenencia y contacto físico, las tres interacciones posibles, y hay que ir cubriendo esas necesidades tuyas y de los que te rodean. Dependiendo de cómo lo hagas, tendrás una vida más larga o más corta y conseguirás establecer diferentes relaciones: amigos, mejores amigos, romances, parejas, retoños...", señala a 20minutos David Ferriz, cofundador de Devilish Games.

Pero no todo son relaciones positivas, pues tu hortaliza puede ser rechazada y reaccionar a ello con una peineta, fraguándote así largas enemistades: "Como en la vida real, si los dejas atrás, se olvidan. Pero probablemente te los vuelvas a encontrar y te van a fastidiar".

Este título de desplazamiento lateral es una representación del mundo real y, por ello, usa escenarios en los que el protagonista solo puede ir hacia delante: "Queríamos simbolizar la vida como una línea recta en la que vas caminando y no puedes retroceder. Puedes ir más lento, más rápido o pararte, pero, a cada paso que das, el tiempo pasa", explica el diseñador.

Como en la vida misma, las consecuencias también se han de tener en cuenta: corriendo puedes huir de alguien o puedes encontrar cosas nuevas, pero el tiempo pasa más rápido y tus barras de necesidades bajan.

Y cuidado con quedarse parado, pues el nabo puede apolillarse o puede comerte Topota, una madre topo que te persigue en algunos niveles: "En estos casos no puedes pararte el tiempo que quisieras a hacer amigos o a hablar con tus familiares. Son una metáfora de la vida".

"Luego está el rayo, que te puede matar en cualquier momento. Decidimos añadir este factor de aleatoriedad para simbolizar que muchas veces las cosas no dependen de ti: puedes estar jugando genial o entablando una gran relación con alguien y que un rayo te parta a ti o esa otra 'persona'", aclara Ferriz.

Sin duda, aunque hay un sinfín de juegos de simulación social como Los Sims o Animal Crossing, este proyecto de Devilish Games es muy diferente al resto, aunque sí toma referencias gráficas de títulos como LocoRoco (2006) o Patapon (2008), ambos del estudio Pyramid.

Pero, además, mucho antes de su lanzamiento ya se hizo un hueco en la industria de los videojuegos, pues se convirtió en trending topic en varias ocasiones por un motivo: su título.

"Sabíamos que Minabo era un nombre que en España podía dar lugar a chistes. Llevamos años haciendo juegos independientes y sabemos lo difícil que es que te hagan caso, que los medios te entrevisten y que la gente los conozca, así que pensamos que eso podía ser una buena herramienta para llegar a más gente", apunta el cofundador del estudio.

"Esperaba un poco más de caso y algún chiste, pero no ser tendencia cuatro o cinco veces. La primera vez lo viví con mucha sorpresa y las siguientes ya me fueron cansando, pero compensa cuando ves que va creciendo la lista de usuarios que lo han marcado como favorito", añade.

Ahora, solo queda ver si esta estrategia de marketing que logró dar a conocer el juego se traduce en ventas y en jugadores que disfrutan de esta aventura social que es Minabo.