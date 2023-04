Nintendo confirma la fecha de lanzamiento y muestra el primer tráiler de 'Blasphemous 2', el juego sevillano basado en la Semana Santa

Tras el lanzamiento de su título original en 2019, el estudio sevillano The Game Kitchen vuelve con Blasphemous 2, la secuela del oscuro metroidvania inspirado en la Semana Santa. Y, este miércoles, Nintendo ha mostrado su primer tráiler y ha confirmado la fecha de estreno.

Aunque la llegada de esta segunda entrega ya se conocía, ha sido durante el Indie World, presentación de la 'Gran N' sobre títulos independientes, cuando se ha confirmado que el juego se lanzará a finales de este verano.

Blasphemous 2, que llegará de la mano de la distribuidora británica Team17, estará disponible para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC a través de Steam.

En el Indie World se mostró el primer tráiler, y en él se ven los nuevos niveles que recorrerá el protagonista del juego, el Penitente, así como nuevos enemigos y jefes finales.

Esta segunda entrega, cuya historia comienza donde se quedó el DLC Wounds of Eventide, también contará con tres nuevas armas: el Incensario de guerra, que realiza ataques de fuego pero más lentos; el Estoque y el puñal, armas eléctricas, rápidas y precisas; y la Espada del rezo, para ejecutar combos.

Indie World

La presentación de Nintendo también contó con otros anuncios, como Shadows Over Loathing, aventura que ya está disponible en la eShop; Mineko’s Night Market, juego de simulación que se lanzará el 26 de septiembre; My Time at Sandrock, secuela de My Time at Portia que estará disponible este verano; y OXENFREE II: Lost Signals, segunda entrega de la saga que llegará el 12 de julio.

El exitoso Cult of the Lamb, de Massive Monster, también tuvo su espacio en el Indie World con Reliquias de la antigua fe, una actualización gratuita que se estrenará el 24 de abril y que aportará al juego nuevos enemigos, niveles, una historia post-game y edificios y mecánicas para el culto.