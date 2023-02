'Pokémon' anuncia el DLC de 'Escarlata y Púrpura', 'El tesoro oculto del Área Cero', una expansión que llegará dividida en dos partes

Este lunes, los jugadores han podido disfrutar de un nuevo Pokémon Presents, streaming en el que han anunciado novedades de la saga: desde el juego de cartas a sus apps para móviles. Sin embargo, el anuncio que más ha llamado la atención ha sido el último, algo que los fans esperaban: el DLC de Pokémon Escarlata y Púrpura.

La presentación ha tenido lugar con motivo del Día de Pokémon, que se celebra cada 27 de febrero, día en el que, hace 27 años, salieron al mercado japonés Rojo y Verde, los primeros títulos de la saga para Game Boy.

Por ello, la compañía nipona ha emitido este llamado Pokémon Presents en el que ha anunciado nuevos productos de su franquicia, comenzando por su juego de cartas, el campeonato mundial y el nuevo set premium Pokémon Trading Card Game Classic que saldrá a la venta próximamente.

Además, la empresa ha anunciado La conserje Pokémon, la primera colaboración de The Pokémon Company y Netflix para crear un producto original. Esta será una serie de animación en stop motion creada por Dwarf Studios y estará ambientada en un complejo hotelero en el que estos monstruos de bolsillo serán los huéspedes.

Las aplicaciones para móviles también han tenido su hueco en esta presentación. Zacian, el legendario de Pokémon Espada, se une como combatiente en Pokémon Unite; criaturas y productos de Escarlata y Púrpura llegarán a Pokémon Café Mix; y Pokémon Masters EX recibirá a distintos campeones de Liga como Lance, Cyntia, Mirto, Iris, Dianta, Máximo y Lionel, así como a tres neocampeones: Paul y su Zapdos de Galar; Berto y su Articuno de Galar; y Roxy y su Moltres de Galar.

El evento también ha mostrado Pokémon Sleep, una aplicación que se anunció en mayo de 2019 y de la que no se habían dado novedades. Pero, ahora, la compañía ha revelado más detalles de esta app que llegará en verano de 2023 para iOS y Android y que utiliza datos de medición del sueño para capturar y entrenar criaturas.

Esta especie de despertador inteligente irá acompañada de un nuevo complemento, el Pokémon Go Plus +, que se lanzará el 21 de julio. Esta PokéBall será compatible con Pokémon Sleep y Pokémon Go y tendrá un Pikachu dentro con el que dormir, caminar, conseguir objetos de PokéParadas y capturar.

El DLC de 'Escarlata y Púrpura'

Ondulagua y Ferroverdor, nuevos pokémon paradoja. NINTENDO

El anuncio que más vaticinaban y esperaban los fans era nuevo contenido para Pokémon Escarlata y Púrpura, últimos juegos que llegaron en noviembre a Nintendo Switch. Entre ellos están dos nuevos monstruos, Ondulagua (exclusivo de Escarlata) Ferroverdor (Púrpura), versiones paradoja de los legendarios Suicune y Virizion. Estos se podrán capturar desde este mismo lunes en teraincursiones.

Pero el Pokémon Presents ha dejado lo mejor para el final: el nuevo DLC que se llamará El tesoro oculto del Área Cero. La primera parte llegará en otoño, La máscara turquesa, y la segunda, El disco índigo, se lanzará en invierno.

Próximamente se podrá precomprar en la eShop el pack con ambas expansiones, lo cual hará que los jugadores consigan nuevos uniformes y un Zoroark de Hisui.

En el primero de los contenidos, el entrenador visitará la comarca de Noroteo, fuera de la región de Paldea, con una excursión escolar. Y, en el segundo, estudiarán en la Academia Arándano como alumnos de intercambio.

Nuevas criaturas de anteriores generaciones que, hasta ahora, no estaban en Escarlata y Púrpura podrán capturarse en estos DLC, así como dos nuevos legendarios: Ogerpon y Terapagos.