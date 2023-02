Ya era difícil superar el realismo del juego FIFA 2022, pero, lo ha conseguido tanto en la Copa Mundial de la FIFA masculina como femenina la nueva versión del famoso simulador de fútbol. FIFA 23 ha mejorado su tecnología Hyper Motion 2, que ofrece aún más realismo si cabe en el terreno de juego. Desde principios de año se puede disfrutar la nueva versión en todas las consolas y ordenador, ya seas de PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S o Nintendo Switch. No obstante, conseguir el juego más famoso de futbol al mejor precio solo es posible en Amazon y si tienes estas consolas: PS4, Xbox One o Nintendo Switch. ¿Por qué? La razón es que el gigante de las ventas online ha rebajado ¡a mitad de precio! las versiones del FIFA 23 solo para estas consolas y la promoción estará activa durante poco tiempo, así que corre porque es el precio más bajo histórico del marketplace.

Con tecnología HyperMotion 2, como llaman a la captura de movimientos que permite obtener información de partidos de fútbol reales con 22 jugadores, se ha conseguido aún más hiperrealismo en el juego. El objetivo, que ya nació en 2022, es que esos datos se procesen, mediante inteligencia artificial, para crear situaciones lo más realistas posibles tanto para el jugador que tienen el balón como para el resto de los presentes sobre el césped. Y es que, una edición más el FIFA no deja indiferente a nadie y sigue sorprendiendo con su realismo. Pero, una de sus novedades, y alicientes para comprar la edición de 2023, es la modalidad Ultimate Team (FUT) mejorada. Se trata del modo competitivo online más popular del simulador de fútbol de EA Sports. Con este modo puedes conocer cuál es el mejor jugador, la mejor posición o, incluso, los árbitros más destacados. También se ha mejorado la afinidad entre jugadores y, ahora, se beneficia a las plantillas con jugadores que pertenezcan a la misma liga o nación.

Sin embargo, lo que queremos destacar desde 20deCompras es que ahora puedes conseguir este videojuego al mejor precio si sabes cómo y dónde buscar. Empecemos por la PS4 si es esta tu consola. Esta semana en el gigante de las ventas online se encuentra con una rebaja del 50% para que te cueste menos de 35 euros el FIFA 23, el precio más bajo hasta ahora. O lo que es lo mismo: ha pasado de costar 70 a solo 34,99 euros.

Pero, no es la única videoconsola de última generación que tiene su juego rebajado, la Xbox One también y, al igual que la anterior, un 50% para que solo te cueste 34,99 euros la última versión del simulador de fútbol.

Por último, lo mismo ocurre con la Nintendo Switch, cuya versión ha pasado de costar 50 a 39 euros, ¡así que aprovecha!

Sin embargo, la versión del FIFA 23 para otras consolas más nuevas como la Play Station 5 no tiene ahora descuento, pero también está disponible a un buen precio en Amazon.

