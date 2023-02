PlayStation amplía las posibilidades de la realidad virtual con VR2, para PS5

PlayStation ha presentado este miércoles sus VR2, un casco de realidad virtual para PS5 que amplía la experiencia de juego a través de innovaciones táctiles, gráficas y sonoras que permiten al jugador ahondar más en los juegos.

"VR fue una experiencia de lo más exitosa en la generación pasada. Ahora, con el estreno de PlayStation VR2, buscamos que el jugador pueda teletransportarse a un mundo que cobra vida a su alrededor", ha declarado a EFE Cristina Infante, responsable de marketing de Sony.

El salto tecnológico respecto a VR busca ofrecer una experiencia lo más inmersiva posible; por ejemplo, cuando en plena partida una bala pasa silbando al lado de la oreja del jugador lo sentirá como si lo estuviera viviendo gracias a las mejoras en el apartado gráfico y auditivo.

Estas novedades están plenamente integradas con las tecnologías punteras de PS5, tal como detalla Infante: "Con la tecnología háptica (que se encarga del tacto) de PS5 también se transforma la experiencia sensorial, por ejemplo, a la hora de sentir las texturas o de experimentar la tensión de un arco cuando el jugador quiere lanzar una flecha".

El casco de realidad virtual trae consigo características como su fidelidad visual en 4K HDR, renderización gráfica, seguimiento ocular o el seguimiento de dentro hacia fuera, que permite a los jugadores ver el exterior desde dentro del dispositivo. Además, el sistema se configura de forma sencilla con un único cable, algo que los fans llevaban pidiendo frente a la cantidad de conexiones de su anterior versión.

Junto a PlayStation VR2, llegan más de 30 juegos compatibles que ya están disponibles. Entre ellos se encuentran títulos como Horizon Call of the Mountain, de la famosa saga de Guerrilla Games, una actualización gratuita de Gran Turismo 7, Resident Evil: Village VR Mode o Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge, entre otros.

Y este es solo el comienzo de este nuevo hardware de PS5, pues, tal y como indica PlayStation, hay 100 títulos más en desarrollo, como Creed: Rise to Glory – Championship Edition, The Walking Dead: Saints & Sinners: Chapter 2 Retribution o No Man’s Sky.