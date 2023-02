Este jueves, Nintendo ha mostrado algunas de las novedades que están por llegar a Switch y, como suelen hacer, dejaron para el final lo más solicitado: el nuevo tráiler de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

El Nintendo Direct comenzó mostrando novedades de Pikmin 4, la cuarta entrega de la saga de estrategia que llegará el 21 de julio a la consola; y siguió con otros próximos lanzamientos como Octopath Traveler II, juego de rol que se lanzará el 24 de febrero y que ya tiene una demo gratuita disponible; Disney Illusion Island, nuevo juego de plataformas protagonizado por Mickey y sus amigos, que llegará el 28 de julio; o Samba de Amigo: Party Central, un juego musical que llegará en verano para poner a los jugadores a bailar valiéndose de los Joy-Con.

Las expansiones también tuvieron su espacio en la presentación, en concreto, los volúmenes 3 (llegará el 16 de febrero) y 4 (2023) de Xenoblade Chronibles 3, que amplían la aventura y añaden una nueva heroína; el pase de expansión de Splatoon 3, que llegará en dos partes, Cromópolis (primavera), y La cara del orden (2023); los packs 2 a 4 de Fire Emblem Engage, que se lanzarán a lo largo de 2023; y la cuarta entrega del pase de pistas de Mario Kart 8 Deluxe, que aterrizará en primavera en Switch aportando ocho nuevos circuitos y el personaje de Birdo.

Pero las remasterizaciones fueron una de las partes estrella del Nintendo Direct, con el anuncio de Ghost Trick: Detective fantasma (verano), juego de 2010 para Nintendo DS que regresará en alta definición; Baten Kaitos I & II HD Remaster (verano), el famoso juego de rol que hizo su debut en 2003 en GameCube y cuya segunda entrega no salió de Japón; Metroid Prime Remastered (3 de marzo), entrega lanzada en 2002 en GameCube que ahora tendrá gráficos en alta definición y sonido actualizado; o el aclamado juego de rol Tales of Symphonia Remastered (17 de febrero), que regresa con gráficos mejorados.

La desarrolladora Level 5 mostró dos nuevos juegos por su parte, Decapolice, una aventura que se lanzará este año en la que el jugador se pondrá en la piel de un detective del futuro; y una sorpresa, Profesor Layton and The New World of Steam, secuela de la famosa saga de rompecabezas que aún no tiene fecha de lanzamiento.

Game Boy y Game Boy Advance

La consola virtual de Nintendo Switch también recibe nuevo contenido, que ya está disponible, y es algo que los fans llevaban tiempo pidiendo: juegos de Game Boy (disponibles para suscriptores de Nintendo Switch Online) y Game Boy Advance (suscriptores de Nintendo Switch Online + Paquete de Expansión). Además, los títulos que sean compatibles dispondrán de funciones en cooperativo local y online.

Juegos de Game Boy ya disponibles:

Tetris

Super Mario Land 2 – 6 Golden Coins

The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX

GARGOYLE’S QUEST

Game & Watch Gallery 3

Alone in the Dark: The New Nightmare

Metroid II – Return of Samus

Wario Land 3 y Kirby’s Dream Land Próximamente:

The Legend of Zelda: Oracle of Ages

The Legend of Zelda: Oracle of Seasons

Pokémon Trading Card Game

Kirby Tilt 'n' Tumble.

Juegos de Game Boy Advance ya disponibles:

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

WarioWare, Inc.: Minigame Mania

Kuru Kuru Kururin

Mario Kart: Super Circuit

Mario & Luigi: Superstar Saga

The Legend of Zelda: The Minish Cap Próximamente:

Metroid Fusion

​Kirby y el laberinto de los espejos

Fire Emblem

F-Zero: Maximum Velocity



Golden Sun

'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'

Tras el éxito de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, muchos son los jugadores que esperaban una secuela de este aclamado juego de mundo abierto. Y, tras varios retrasos, su lanzamiento ya está a la vuelta de la esquina: el 12 de mayo.

Por ello, el Nintendo Direct no podía terminar sin dedicarle un espacio al juego, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que ha mostrado nuevas imágenes de la aventura, así como el anuncio de su edición coleccionista, que incluye, aparte del juego físico, un libro de ilustraciones, un póster metálico, cuatro pintes y una caja metálica. Además, la compañía lanzará un nuevo Amiibo de Link basado en esta entrega.