'One Military Camp', el juego español que usa el humor para mostrar la parte más pacífica de la guerra

Después de la tormenta viene la calma, pero One Military Camp se centra en esa tranquilidad que precede a la tempestad. Desarrollado por Abylight Barcelona y publicado por Abylight Studios, este juego español se lanzará el 2 de marzo en PC, a través de Steam y Epic Games -con previsiones de llegar a más plataformas en el futuro-, y tiene una temática bélica, pero vista desde un punto distinto.

Sin violencia y valiéndose del humor absurdo, este es un título de gestión en el que el jugador debe construir y dirigir un campamento militar, con lo que ello conlleva: mantener al día las instalaciones, entrenar reclutas, mandarlos a misiones de conquista de territorios...

"No enseñamos el campo de batalla, no hay nada de violencia. Tiene un punto de vista más humano, centrado en hacer la mejor versión de los cadetes, todo con un toque de humor y un tono desenfadado", señala a 20minutos Eva Gaspar, CEO de Abylight. "Es la preparación de los soldados para lo que viene después, un conflicto que no forma parte del día a día del jugador. Pero tiene que haber esa tensión, que también está presente en la comedia: con la relajación llega la carcajada, y en One Military Camp este nudo provoca la diversión".

Tomando como referencia la sátira de juegos como Two Point Hosital, Two Point Campus o Evil Genius 2, Abylight apuesta por un humor irreverente más cercano al género audiovisual, comedia al más puro estilo de la saga Loca academia de policía o El sargento de hierro. "Es una manera de presentar el juego de una manera ligera. En la vida hay cosas que deben tomarse muy en serio, pero los videojuegos son para divertirte y desconectar".

One Military Camp, que lleva desarrollándose desde noviembre del 2020, está teniendo un proceso creativo muy colaborativo, pues el estudio catalán está en contacto con sus seguidores, personas de distintos lugares y con profesiones muy variadas que, a través del canal de Discord, ofrecen ideas y sugerencias que, en ocasiones, terminan dentro del juego.

De hecho, Abylight Barcelona, desarrolladora detrás de títulos como Prison Tycoon, Ninja Chowdown, Hyper Light Drifter o Cursed Castilla, lleva en activo desde 2004, pero esta es la primera creación en la que cuentan tanto con la opinión de la comunidad.

La industria española del videojuego

Casi como una necesidad, Abylight Studios nació en 2009 para separar a nivel de identidad y comunicación dos entidades distintas. Y es que, tal y como opina Eva Gaspar, "una de las asignaturas pendientes en la industria de los videojuegos española es la publicación", pues no hay ninguna empresa nacional grande capaz de financiar y aportar conocimiento en ese aspecto.

"Nosotros llevamos mucho tiempo haciendo ese trabajo, pero no tenemos tanta capacidad ni recursos", añade. "Cada vez hay más formación, más talento, más ayuda de las instituciones (el Ministerio de Cultura en 2022 elevó a 8 millones las ayudas al videojuego) e incluso de los bancos, que es financiación privada, pero falta la parte de publicación y venta del producto. Podemos hacer juegos muy buenos, pero si los publisher son extranjeros, hay una parte muy importante de lo que España está creando y financiando que se va fuera del país".

Otro de los aspectos a mejorar del sector, aunque es algo que se debe cambiar en todas las industrias, es el machismo. Según el Libro Blanco del Desarrollo de Videojuegos, en 2020 aumentó un 4% la presencia femenina en los estudios y casi 1 de cada 4 personas en el sector son mujeres. Esta cifra supone un 23% de los puestos, lo cual sitúa a España por debajo de la media global, que está cerca del 30%, pero denota un claro crecimiento.

"Cuando entré a los videojuegos, en el año 99, me sorprendió que no hubiera mujeres y no entendía el porqué, aunque sí se lanzaban ofertas de empleo. Pero yo el machismo lo he vivido en todas las industrias en las que he estado", destaca Eva Gaspar, que tiene formación en Derecho y Empresariales. "Claro que hay machismo en la industria, lo hay en toda la sociedad, pero la gente con la que he trabajado en el sector están mucho más abiertos a aprender sobre ello y tienen voluntad de cambiarlo. No todo está fatal, aunque entiendo que se critique y se visibilicen los problemas para mejorar".