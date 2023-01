Oskar Wolontis es director de operaciones en Hazelight Studios, compañía que se ha convertido en un ejemplo de crecimiento en la industria de videojuegos indie. Tras el lanzamiento de A Way Out en 2018, la desarrolladora consiguió una gran notoriedad en 2021 con It Takes Two, un juego de plataformas cooperativo que sorprendió con el género y las mecánicas, pues es un título exclusivo para dos jugadores que deben controlar a dos padres que han sido empequeñecidos.

Pero, además, con esta innovadora aventura, el estudio ubicado en Estocolmo (Suecia) logró hacerse con un buen número de estatuillas. En los BAFTA ganó los premios a Mejor Propiedad Original y Mejor Multijugador; en los Golden Joystick Awards ganó la categoría de Mejor Juego Multijudador; y en The Game Awards se llevó otros tres premios: Mejor Juego Multijugador, Mejor Juego Familia y el prestigioso Juego del Año (GOTY). Por ello, esta compañía ha saltado a primera línea de la industria y son muchas las miradas puestas ahora sobre el estudio.

Como director de operaciones, ¿cuál es su labor en Hazelight?Mi día a día es asegurarse de que el estudio funciona como debería, debo controlar que todos los desarrolladores tengan todo lo que necesitan: su sueldo, sus necesidades cubiertas y que así puedan centrarse plenamente en el juego. No es técnicamente parte de la descripción de mi trabajo, pero lo hago. Ha estado sucediendo desde A Way Out y también, por supuesto, en It Takes Two. Me encanta estar en sesiones creativas, escupir ideas... Lo mejor es que siento que no hay un equipo de diseño que dicta todo, aunque tenemos diseñadores y mucho viene de ellos, pero cualquiera puede contribuir, sin importar su papel en la empresa. Una buena idea es siempre una buena idea y tenemos una estructura muy horizontal, así que intento estar allí tanto como pueda.



¿Y su implicación en It Takes Two?Aparte de eso, Josef Fares [director de Hazelight Studios] me insistió en que interpretara a un personaje, y así lo hice. Puse voz e hice la captura de movimientos del personaje de Vincent. Fue muy divertido y creativo. Me hace muy feliz que eso esté en mi currículum.

Después de A Way Out, ¿se esperaban ganar el Premio a Juego del Año con It Takes Two?Sinceramente, no. No esperábamos el GOTY en 2021. Esto va a sonar mal, pero esperábamos ganar algunos premios como el de Multijugador, porque en eso se centra el juego y solemos ser un poco disruptivos en ese aspecto, que normalmente suele ser de acción y enfrenta a un jugador contra otro. Así que llegamos con este título cooperativo y tuvo una gran acogida. Las críticas fueron muy buenas, así que esperábamos que nos dieran algún galardón por el multijugador, o incluso al diseño, pero no esperábamos que nos dieran el de Juego del Año y todos los que vinieron detrás. Fue abrumador para todos, pero estábamos muy felices.

Cada año, parece que todos los jugadores están pendientes de saber qué juego se llevará el GOTY de Game Awards, ¿pero qué supone realmente esto?Se consigue mucho al ser más conocido, y en parte eso pasa por ganar premios. Y esto es aún más cierto en nuestro caso, ya que era un título pequeño, no es un juego triple A de una saga que tiene múltiples entregas. Era una nueva IP [Propiedad Intelectual] de una desarrolladora pequeña, por lo que a nosotros nos puso en el mapa, de una manera u otra. Y seguro que eso se tradujo en más ventas, pero también en más respeto y más confianza en nosotros mismos como desarrolladores. Ha ayudado de muchas maneras. Por supuesto, también tienes que luchar contra la presión. ¿Cómo repetimos este éxito ahora? Pero en general sí es positivo. No sé hasta qué punto ganar cambia las cosas para los grandes títulos, pero para nosotros sí.

¿Qué cree que tenía It Takes Two con respecto a sus anteriores juegos para ganar?

La jugabilidad era muy buena y el estilo ha sido una gran liberación para el equipo, porque veníamos de A Way Out, que era realista, como un juego de Prison Break muy cinematográfico basado en una jugabilidad más lenta. El equipo tuvo esta idea loca de estos padres encogidos recorriendo un mundo que era como una versión fantástica de la realidad. Así que todos se volvieron locos con las ideas de diseño y lanzaban cualquier cosa al aire, y la mayoría de ellas se metieron en el juego. Con todo esto creamos un juego de plataformas y considero que lo clavamos con esa sensación ágil del juego, porque el anterior tenía mecánicas variadas, pero muy fijas y muy similares a otros juegos del mismo estilo: parte de shooter, persecuciones de coches... Pero en It Takes Two pudimos añadir cosas que no se habían visto antes, y eso abrió la mente del equipo. Y quizá que también ayudó al éxito del juego.

El multijugador online es ahora uno de los modos que más triunfan, ¿por qué en Hazelight apuestan por las aventuras cooperativas?Los dos últimos títulos han sido cooperativos, así que creo que hemos conseguido ser bastante buenos en este género. No puedo decir que vayamos a hacer solo este tipo de juegos, pero se nos da bien y eso es algo positivo. Para ser sincero, estamos muy contentos de no tener que ocupar el mismo lugar que los demás estudios, sabemos que estamos haciendo bien nuestro trabajo aquí y parece que hay suficientes personas que quieren verlo. Sería genial que se unieran otros a esta parte de la industria e hicieran un juego narrativo y cooperativo que no hayamos hecho nosotros para poder sorprendernos jugando. Espero que lleguen otras desarrolladoras, porque hay mercado, hay muchos jugadores que quieren disfrutar de este tipo de aventuras.

It Takes Two va a tener una adaptación. ¿Se sabe cómo será?Sí, espero que se haga. Toco madera. Amazon ha firmado para adaptarlo y los dos escritores que hicieron las dos películas de Sonic están trabajando en ello para crear un guion juntos. Será una película, querían que así fuera, pero nosotros estábamos contentos con cualquier opción.

¿Será de animación?No lo sabemos. Es pronto, es Hollywood y cualquier cosa puede pasar. Hemos firmado el acuerdo y van a tratar de hacerla, pero todo dependerá de quién sea el director, el estudio que realice este proyecto... Estamos abiertos, no queremos sentarnos y obligar a que sea exactamente como el juego. Ese no es el camino a seguir con una adaptación, tiene que ser su propia obra. Ya han hecho un buen trabajo con una IP bastante complicada como Sonic, que tiene elementos muy locos. Pero se las arreglaron para encontrar un diseño del personaje y encajarlo en el mundo real, y han convertido esas películas en su propia obra. Por eso, sea quien sea el director que adapte It Takes Two, cuando haya un guion preparado, esperamos que encuentre su propia manera de hacerlo.

¿Está Hazelight trabajando en algún proyecto nuevo actualmente?Estamos haciendo un nuevo juego, algo nuevo que diría que la gente va a disfrutar. Han pasado casi dos años desde que It Takes Two salió y hemos estado ocupados en este tiempo, pero es demasiado pronto para decir más, desgraciadamente. Los jugadores lo disfrutarán mucho cuando lo anunciemos.

Sneak peek of the next game🙌 pic.twitter.com/DIqz85u6Pw — Josef Fares (@josef_fares) September 26, 2022

¿Será una aventura cooperativa?Mmm… ¿Por qué dejar de hacer algo en lo que eres bueno? Esa sería mi respuesta. Josef tuiteó algo, publicó una foto del traje de captura de movimientos.

Estuvo en Gamelab Tenerife 2022. ¿Qué importancia cree que tienen eventos como este para la industria?Son muy importantes, sobre todo en Europa, que estamos en una zona geográfica bastante pequeña. Somos un continente, pero da la sensación de que estamos muy divididos por países. Aunque quizá hay algunas regiones más unificadas para tener más oportunidades, nosotros somos de Suecia y tenemos ese hermanamiento escandinavo, pero unirse y mezclarse es necesario. Europa es más grande que solo estos pequeños grupos de países que podrían trabajar juntos. Así que creo que eventos como Gamelab son geniales y necesitamos más para conseguir un frente europeo más unificado en la industria del videojuego.