Un entrenador o entrenadora ávido de aventuras, un profesor que te ofrece una PokéBall que marcará tu destino y un largo viaje por delante son solo el comienzo de la historia que cualquier jugador encuentra al encender su consola y adentrarse en el mundo de a Pokémon. Pero hay mucho más, pues, además de los combates o las criaturas que protagonizan esta saga, hay un trasfondo que, a priori, puede pasar desapercibido, pero que ha calado en mayor o menor medida en toda una generación.

Como en cualquier otra obra audiovisual, los personajes, sus diálogos y el argumento son altamente relevantes, y la captura y colección de criaturas en este mundo pasa a un segundo plano cuando se presta atención a los mensajes que transmite Pokémon, a la enseñanza que ofrece la saga y a la importancia de los detalles. Porque, además de ser unos títulos que atraen a un público joven, no hay mejor manera de aprender que entreteniéndose.

De este modo, desde Pokémon Rojo y Verde (Game Boy, 1996) hasta los recientes Pokémon Escarlata y Púrpura (Nintendo Switch, 2022), estos juegos terminan dejando un poso educativo en distintos aspectos. Imperceptible para muchos, pero no para Héctor Hierro, conocido como isHierro en YouTube, donde tiene más de 180.000 seguidores. El creador de contenido madrileño ha publicado Pokémon y feminismo: La gran revolución transmedia, un innovador ensayo que explora "el fenómeno transmedia de la saga que se enfoca especialmente en una innovadora e inexplorada faceta educativa".

Este libro, publicado por la editorial Héroes de Papel, es "la obra más extensa que jamás se ha escrito sobre Pokémon" y contará con un segundo volumen que está previsto que llegue el próximo 23 de febrero. En esta siguiente entrega, según declara Hierro a 20minutos, el ensayo ahonda en "cómo han sido sus mecanismos promocionales, qué fines han perseguido y si la representación de distintas identidades ha seguido siendo una característica implícita a la personalidad de Pokémon para llegar a todos sus potenciales clientes".

'Pokémon y feminismo'

De vuelta a Twitter. Menuda tormenta la de la semana pasada, pero hay muy buenas noticias: el ensayo está vendiendo muy bien. Muchísimas gracias a tod@s.



Aquí os enseño un fragmento de sus páginas con una cita de la psicóloga Rosa Mª León a quien tuve el honor de entrevistar: pic.twitter.com/3RpTUlNq0R — Hierro 💬 (@isHierro_) October 3, 2022

Por su parte, la primera entrega que ya está en el mercado se centra no solo en la marca, su origen y asentamiento en el mercado de los videojuegos como una de las sagas más populares, sino que realiza un análisis de los títulos de la primera (1996) a la cuarta (2006) generación desde una perspectiva de género.

La igualdad entre mujeres y hombres es algo presente a lo largo de estos 26 años de historia: la protagonista femenina desde Pokémon Cristal (2000), la forma de tratar a entrenadoras y entrenadores por igual o los personajes femeninos que ocupan puestos de poder son solo algunos de los ejemplos de esta sororidad. Y, aunque haya detalles cuestionables, como bien señala Hierro, este ensayo pretende ser una valoración y un análisis abordando, "desde una perspectiva de diversidad y de género, el valor didáctico de toda la franquicia".

Sin embargo, Pokémon y feminismo no son dos elementos que, a simple vista, puedan parecer unidos, pero Héctor Hierro decidió explorar esta idea tras estudiar temario sobre diversidad en la asignatura de Narrativa Audiovisual, momento en el que "algo hizo click" en su cabeza y, por curiosidad, quiso aplicar esta teoría que estaba aprendiendo a lo que a él le encantaba: Pokémon.

Ya lo tengo entre mis manos. Gracias, gracias a todos ❤️🙏🏻 pic.twitter.com/VYjwpLuWRz — Hierro 💬 (@isHierro_) November 15, 2022

"Con el paso de los meses esa curiosidad se convirtió en un trabajo fin de grado y este, a su vez, en un libro", explica. "Desde siempre había querido demostrar al mundo que Pokémon era mucho más que 'un Pikachu' o 'una saga infantil que no aportaba ningún tipo de valor', y aquí encontré ese valor indómito".

Un libro benéfico

Durante todo el proceso de creación, hizo partícipe a su madre de sus avances y el youtuber también se siente orgulloso de poder publicarlo como homenaje a ella ahora que no está. De hecho, ha donado íntegramente sus beneficios al Patronato de Huérfanos del Ejército del Aire y del Espacio Nuestra señora de Loreto.

Mis beneficios estarán íntegramente destinados al Patronato de Huérfanos del Ejército del Aire para ayudar todo lo posible a cualquier niño o niña.



Aquí tenéis un sueño por el que no he dejado de trabajar. La obra más extensa que jamás se ha escrito sobre Pokémon. Disfrutadla💜 — Hierro 💬 (@isHierro_) September 28, 2022

"Recién fallecida mi madre, esta asociación fue la principal responsable de que yo pudiera terminar mis estudios universitarios. Con 20 años no sabía qué hacer, me encontré solo y en un estado de shock que no supe gestionar. Por suerte, los responsables de esta organización benéfica me ayudaron todo lo posible", declara.

"Es mi manera de agradecer la implicación, cercanía y cariño que tuvieron conmigo", defiende el autor. "Todo granito que pueda ofrecer a través de mi trabajo para ayudarles es lo mínimo que puedo hacer. Creo que si tenemos la posibilidad de ayudar a los demás, debemos hacerlo con lo que podamos".

El recibimiento

"Ha sido fantástico, las ventas van mucho mejor de lo esperado", asegura Héctor Hierro a 20minutos, encantado con el alcance que ha tenido su obra. Pero no solo como libro, sino como ensayo didáctico: "Incluso divulgadoras de contenido han apreciado este trabajo y lo han recomendado abiertamente. Pero sobre todo me quedo con la acogida que han dado mis amigos y mi comunidad de seguidores. Al ser un proyecto tan personal me siento muy agradecido con su cariño".

Sin embargo, también tuvo reacciones completamente opuestas, pero al anunciar Pokémon y feminismo: La gran revolución transmedia, cuando aún nadie lo había leído. Además de las -habituales en redes- críticas directas al feminismo en general, entre los mensajes había algunos usuarios y usuarias que criticaron que el youtuber escribiera un ensayo sobre feminismo siendo un hombre, y otros cuestionaban duramente su relación de Pokémon con la perspectiva de género, intentando refutarle. Todo ello solo con el anuncio, antes de que pudieran leer su contenido.

"En parte sí [esperaba estas críticas] y en parte no", sostiene, decepcionado con algunos vínculos que perdió por este motivo. "Comprendo que, en un contexto político tan sensible como el actual, la gente salte con facilidad, que existan prejuicios y se tengan dudas".

💜 LA GRAN SORPRESA 💜



Os presento ‘Pokémon y feminismo: La gran revolución transmedia'.



Es, a nivel mundial, el primer ensayo divulgativo que explora cuestiones innovadoras y demuestra que Pokémon es mucho más que una saga de videojuegos conocida por todos. pic.twitter.com/Z9QIqMebdS — Hierro 💬 (@isHierro_) September 28, 2022

"Por eso me pareció más o menos normal que un pequeño grupo de personas saltasen sin ni siquiera leer el contenido del libro", añade. "Pero no esperaba semejante odio por un mero anuncio, que se generase mala sangre o un objetivo claro de boicotear, de manera grupal, un estudio que no hace daño a nadie y que encima es benéfico".

De hecho, asegura que todo este revuelo le sobrepasó y terminó "con mediación" y desinstalándose Twitter temporalmente: "Miro con perspectiva aquel revuelo y creo que es importante cuidar y mimar la salud mental. Por parte de todas las personas".

Aun así, a pesar de haber esperado ese tipo de reacciones -que luego fueron mucho peores y abundantes de lo esperado-, siempre fue hacia delante con su proyecto en el que lleva tres años trabajando. Y esto se ha traducido en Pokémon y feminismo: La gran revolución transmedia, un ensayo que, de hecho, acaba de ser nominado a Mejor Libro en los Premios DeVuego 2022, al igual que Héctor Hierro también opta a ganar la categoría de Mejor Autor.