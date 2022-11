Con el final del año, la industria del videojuego ya ha mostrado todo lo que el 2022 tenía por ofrecer, incluso los títulos que aún no se han lanzado pero llegarán. Es por ello que las distintas galas de premios están otorgando sus galardones a numerosos juegos. Y, mientras llegan los esperados Game Awards, que ya anunciaron sus nominados, los Golden Joystick Awards 2022 ya han anunciado sus ganadores.

El indudable vencedor de este año ha sido Elden Ring, de FromSoftware, que se ha llevado cuatro galardones -incluido el de Juego del Año-, y uno más que ha recibido el estudio. El que no ha sido premiado en la reciente ceremonia ha sido God of War: Ragnarök, que parte como uno de los favoritos en otras entregas y, de hecho, se llevó el Premio Titanium al Mejor Juego del Año.

Otros galardonados han sido Leyendas Pokémon: Arceus (Juego de Nintendo del Año), Return to Monkey Island (Juego de PC del Año), The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Juego Más Esperado) o la consola Steam Deck (Mejor Hardware).