Encuentran una réplica de la oficina de 'The Office' en el 'remake' de 'The Last of Us Parte I': ¿coincidencia o 'easter egg'?

El remake de The Last of Us Parte I llegó a principios de mes ofreciendo una nueva versión del juego de PS3 que, aunque es la tercera, llega llena de novedades y mejores en su mecánica. Sin embargo, en esta revisión del título de 2013 se han encontrado alguna que otra sorpresa.

Tras una remasterización en 2014, un año después del lanzamiento original, y una segunda parte que llegó en 2020, este remake ha aterrizado en PS5 con múltiples novedades en su accesibilidad, pero también renovando las mecánicas y escenarios del primer título.

Y tales son los cambios en el diseño de niveles que han incluido incluso salas nuevas en la aventura, y una de ellas resultará muy familiar a los fans de The Office.

Durante el juego, hay una oficina a la que Joel puede entrar. Y solo hay que hacer un poco de memoria, ver la colocación de las mesas y la distribución del espacio para ver que se parece sospechosamente a la de la oficina de Dunder Mifflin Paper Company, e incluso se puede visitar el despacho de Michael Scott (Steve Carell).

Aunque esto podría ser una casualidad, lo cierto es que muchos están señalando que podría ser un easter egg hecho de forma consciente. Pero otros han ido más allá y han teorizado sobre la posibilidad de que la historia de The Last of Us se desarrolle en el mismo universo que The Office.

La pandemia, que provoca el posterior apocalipsis, que vive Estados Unidos en el juego comienza en septiembre 2013, mientras que el final de la comedia fue en mayo de 2013. ¿Querría esto decir que es el mismo mundo, con solo unos meses de diferencia?