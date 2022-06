La novena generación de los juegos de Pokémon está al caer, en concreto, Escarlata y Púrpura llegará el 18 de noviembre, y todo apunta a que estará basada en España. Pero este miércoles han mostrado un segundo tráiler en el que han enseñado varias criaturas nuevas que han acaparado las bromas de las redes.

Algunas de las novedades han sorprendido a los fans, como la existencia de dos profesores (uno para cada edición), la amiga del protagonista, el modo multijugador o los nuevos Pokémon que han presentado.

Pero que hayan gustado a los tuiteros no quiere decir que no se puedan hacer memes con ello, y es que se podría decir que dos de los nuevos monstruos son muy españoles: Lechonk, un gorrino de tipo Normal; y Smoliv, una aceituna de tipo Planta y Normal. "Un Pokémon cerdo y otro aceituna. No podía ser de otra forma en Pokémon Españita", ha publicado un usuario.

Han hecho un Pokémon Aceituna y ya se ha filtrado su evolución, es mi favorita hasta la fecha: pic.twitter.com/4zGZz67ElD — JWulen (@JWulen) June 1, 2022

Un pokemon cerdo llamado Lechonk y otro aceituna. No podía ser de otra forma en Pokemon Españita 😂 #PokemonScarletViolet pic.twitter.com/BcZ6ujrpUA — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) June 1, 2022

Pero estas dos criaturas no han sido las únicas objeto de bromas, también los Centros Pokémon, que tienen ciertas similitudes con gasolineras, el atractivo aspecto de los profesores Pokémon o los juegos de palabras con los títulos de las dos Españas: "Pokémon Siesta y Pokémon Fiesta".

no supero que el centro pokemon sea la repsol pic.twitter.com/PugkahG2yb — DAKU (@fiopico) June 1, 2022

Han hecho al profesor Giga Chad en Pokemon Españita pic.twitter.com/zM0yYgg1e1 — JWulen (@JWulen) June 1, 2022

Filtrado el nuevo tipo de Concurso Pokémon en Escarlata y Púrpura pic.twitter.com/OcV157CFtz — ANIME IBÉRICO アニメ イベリコ (@Animeiberico) June 1, 2022

Yassified Patiño y Roberto Leal as new Profesores Pokémon #PokemonScarletViolet pic.twitter.com/raHx75U4zD — Rafa de la Rosa (@RafadelaRosa_) June 1, 2022

🔴 ¡OFICIAL! 🔴#PokémonEscarlata y #PokémonPúrpura se tendrán ediciones diferentes en España y las portadas ya se han filtrado.



Muy pronto podréis reservarlos en GAME.



¡Pokémon Españita es real! pic.twitter.com/BKQykxX0YO — GAME España (@VideojuegosGAME) June 1, 2022

Pokémon Españita es demasiado realista pic.twitter.com/lET2OkdZRi — JWulen (@JWulen) June 1, 2022