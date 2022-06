Este miércoles ha sido un día importante para Pokémon, y es que Nintendo ha lanzado el segundo tráiler de Pokémon Escarlata y Púrpura, la novena generación que llegará en noviembre a Switch y todo apunta que estará basada en España. Pero, además, uno de sus profesionales más antiguos y populares ha confirmado su marcha, parcialmente.

Junichi Masuda, uno de los cofundadores de Game Freak, desarrolladora de la saga de videojuegos, ha anunciado en un comunicado que ha abandonado el estudio. Aun así, seguirá vinculado a The Pokémon Company como jefe creativo.

El programa de 54 años ha formado parte de la empresa desde 1989 y ha sido director, desarrollador y productor de muchos de sus juegos, empezando como compositor de la música y programador de los títulos originales, Pokémon Rojo, Verde y Azul. Por tanto, el estudio ha perdido a uno de sus rostros más antiguos y representativos.

Pero ahora, se aparta de la creación de videojuegos y empezará a utilizar su "profundo conocimiento de la marca para desarrollar nuevos servicios y productos".

"He sido el director de la saga de videojuegos desde Pokémon Rubí y Zafiro hasta Pokémon X e Y, y he participado en el desarrollo de muchos videojuegos, incluido Pokémon GO", comienza diciendo en el comunicado. "Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos los fans".

"En el futuro, espero trascender los límites de los videojuegos intentando ofrecer mayores sorpresas, diversión y emoción a personas de todo el mundo, al tiempo que hago todo lo posible por conectar a la gente, ampliar el círculo de juego y ayudar a crear un mundo más rico para compartir. Os agradezco vuestro continuo apoyo en mi nueva función", añadió Junichi Masuda.

Por tanto, parece que el director no estará tan vinculado con el nuevo juego, Pokémon Escarlata y Púrpura, y no protagonizará los nuevos anuncios como hizo hasta ahora. De hecho, en la octava generación fue centro de las críticas después de que tomara la decisión de no incluir toda la lista completa de criaturas en Pokémon Espada y Escudo.