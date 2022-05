Serj Tankian, vocalista del grupo de rock System of a Down, va a colaborar con el videojuego Metal: Hellsinger - The Gods of Metal para componer una de las canciones originales. Y es que el cantante ha asegurado que en su juventud era un gamer empedernido, pero dejó los videojuegos en dos ocasiones.

El artista, en una entrevista con Loudwire, aseguró que a sus 20 años jugaba mucho a la PlayStation. "Jugaba demasiados juegos de NBA Jam y mis dedos se estropearon mucho. Esto fue antes de empezar a hacer giras con System of a Down", declaró.

"En un momento dado me di cuenta de que se estaba volviendo realmente adictivo... y que no debería estar haciendo esto. Me estaba dañando las manos, y necesitaba mis manos para la música. Así que dejé de jugar", aseguró.

Sin embargo, tras dejarlo una vez, una compañía de videojuegos le pidió que hiciera la música de uno de sus títulos y le enviaron una consola y algunos juegos como parte de la colaboración.

"¿Qué crees que pasó? Estuve hasta las 10 de la noche, en la cama, volviéndome loco, y de nuevo me volví adicto. Así que me deshice de la consola de nuevo", confesó. "Ahora no me dedico [a los videojuegos], pero me encanta hacer música para ellos".

En Metal: Hellsinger - The Gods of Metal, título que aún no tiene fecha de lanzamiento, Serj Tankian pone su voz a una canción presente en este shooter en primera persona en el que el jugador ha de disparar a demonios al ritmo de la música. "Cuanto más sincronizado estés con el ritmo, más intensa será la música y más destrucción causarás", señala la página web del juego.

Pero el cantante de System of a Down no es el único artista presente en el juego: Alissa White-Gluz de Arch Enemy, Matt Heafy de Trivium, Mikael Stanne de Dark Tranquility y Randy Blythe de Lamb of God son algunos de los cantantes que participan en el juego desarrollado por The Outsiders.