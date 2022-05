Acusan de plagio a un juego 'indie' por su parecido con 'The Legend of Zelda: Link's Awakening', de Nintendo Switch

La línea que separa la inspiración de la copia a veces es muy fina, y otras no tanto. Pero, sin duda, este debate siempre genera gran controversia a su alrededor, y los videojuegos no son una excepción.

Los fans de Nintendo están acusando a Mysplaced, un juego indie que tiene su lanzamiento previsto en PS5 y Xbox Series, de plagio a un juego de Switch.

The Legend of Zelda: Link's Awakening, remake del título de Game Boy que llegó en 2019, es el juego con el que comparan a este nuevo lanzamiento, que se presentó en un concurso de IGN, en el cual ya hacen referencia a este parecido. "Si vas a robar, roba del mejor", opina el medio especializado.

Soheyl Ghiami es el equipo detrás de este título, y explicaron que no se trata de un clon de Zelda, sino un metroidvania, género que en el que el jugador ha de obtener habilidades para poder abrir nuevos caminos.

Sin embargo, hay usuarios que, más allá de estas declaraciones, han visto en las imágenes mostradas una similitud también en escenarios, mecánicas y estilo gráfico.

"Mysplaced apela a tu nostalgia en un intento de capturar la magia detrás de The Legend of Zelda, especialmente con un diseño fuertemente inspirado por el remake de Nintendo Switch", describió IGN.

Aunque el título ha recibido muchas críticas, hay jugadores que, al ser un juego independiente, han exculpado su parecido con el título protagonizado por Link, y otros consideran que no pasa nada, ya que "Nintendo solo hace juegos para consolas de Nintendo" y este se lanzará en otras plataformas.

Las denuncias selectivas de Nintendo

Aun así, Nintendo suele ser implacable en cuanto a denuncias por derechos de autor, pues ha llegado incluso a pedir a fans que retiren sus juegos amateur de Pokémon.

Pero no sucedió igual con otra polémica por supuesto plagio con otro juego, de la saga The Legend of Zelda, de hecho. Cuando se presentó el título de mundo abierto Genshin Impact, hubo usuarios que llegaron a romper en directo sus PS4 porque consideraban que era un plagio de Breath of the Wild, juego de 2017 de Switch, pero después fue todo un éxito. Habrá que esperar si con este juego sucede lo mismo.