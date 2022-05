El multiverso está de moda, y no solo es Marvel quien lo está explorando. Warner Bros Games lo hace en su videojuego, MultiVersus, en el que pone a pelear a algunos de sus personajes más míticos, un catálogo de luchadores que continúa ampliando.

¿Cómo podría enfrentarse Shaggy, de Scooby-Doo, a Wonder Woman? Pues este juego, al más puro estilo Super Smash Bros., lo permite. Desarrollado por Player First Games, el título será gratuito y llegará este año a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y PC.

Batman, Superman, Wonder Woman y Harley Quinn (DC Cómics); Arya Stark (Juego de tronos); Tom y Jerry; Jake el perro y Finn el humano (Hora de aventuras); Steven Universe y Granate (Steven Universe); Shaggy (Scooby-Doo); Bugs Bunny (Lonney Tunes); y una extraordinaria y original criatura llamada Perreno son los personajes que ya habían anunciado.

Ahora, se unen también Velma, de Scooby-Doo, el Demonio de Tasmania, de los Looney Toones, y el Gigante de hierro, de la mítica película de animación homónima de 1999.

Además, en este nuevo tráiler en el que han presentado estos personajes, Player First Games ha anunciado una prueba cerrada que comienza el 19 de mayo y en la que se pueden apuntar los jugadores a través de la web oficial del juego; y una beta abierta verá la luz en julio de 2022.

MultiVersus tendrá un modo competitivo online, un 1 contra 1 y un todos contra todos de 4 jugadores, pero el modo de equipos 2 contra 2 será el que permita hacer combinaciones sorprendentes dependiendo de los personajes que se elijan.

La Batcueva de Batman, el Fuerte del Árbol de Jake y Finn o el archipiélago Temiscira donde viven las Amazonas de Wonder Woman son algunos de los escenarios en los que los jugadores podrán combatir.