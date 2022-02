'Horizon Forbbiden West', 'Elden Ring' y otros videojuegos que han marcado y marcarán el 2022

Tras apenas dos meses, el 2022 ya ha supuesto un gran año para la industria de los videojuegos, pues las compañías ya han lanzado esperados títulos que llevan tiempo anunciando, juegos que dan cambios drásticos a sus mecánicas y sorprendentes secuelas de algunas de sus exitosas sagas.

Con la vista puesta en la nueva generación de consolas, algunas desarrolladoras han sacado el máximo partido a sus estrenos, consiguiendo unos resultados tan sorprendentes que han dejado a muchos con la boca abierta.

Buen ejemplo de ello es Horizon Forbbiden West, que ha ampliado aún más el universo postapocalíptico que presentó en Horizon Zero Dawn con esta secuela exclusiva de PS4 y PS5 que vuelve a poner a Aloy en el centro de la acción explorando tierras desconocidas e intentando domar a antiguos y nuevos animales mecánicos salvajes.

Guerrilla Games ha regresado con este segundo título de su ya mítica franquicia que ha conseguido que Aloy sea una de las páginas marcadas de la historia de los videojuegos. Pero la desarrolladora ha puesto la carne en el asador, pues ha apostado tanto por nuevas mecánicas -entre las que no han pasado por alto la accesibilidad- como por una calidad técnica a otro nivel.

Especialmente en PS5, los gráficos de este juego lo hacen sentir aún más real que la primera entrega, con elementos muy detallados tanto a lo lejos, teniendo en cuenta, además, que es un mundo abierto, como más cerca.

El personaje suda más de lo que sudará cualquier jugador en el sofá; la luz del sol le traspasa las partes más finas de sus orejas; la humedad del agua se mantiene en su cuerpo, ropa y pelo; se le ven los surcos de los labios; e incluso, mirando de cerca, se le puede apreciar el vello facial -porque sí, las mujeres también tienen, a pesar de que a algunos esto le haya sorprendido y horrorizado-.

Por todo ello, y, también por su narrativa, en la que es mejor no entrar para no destripar la historia, Horizon Forbidden West es uno de los títulos clave de 2022. Y, del mismo modo, no se puede hablar de este año sin mencionar a otro de los lanzamientos más esperados, especialmente por los retrasos que los fans han vivido: Elden Ring.

Este título, que llega este mismo viernes, promete hacer las delicias de los jugadores, pues está dirigido por Hidetaka Miyazaki (creador de la saga Dark Souls, Bloodborne y Sekiro), desarrollado por FromSoftware y con la creación del mundo de George R. R. Martin (escritor de la saga Canción de hielo y fuego que inspiró Juego de tronos).

Elden Ring lleva desarrollándose desde principios de 2017, e inicialmente iba a ser para la anterior generación de consolas. Tras anunciarse en el E3 2019, la fecha de lanzamiento definitiva ha ido retrasándose. Pero ya no hay más aplazamientos: este juego de fantasía oscura llegará este 25 de febrero a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y PC.

El juego, al más puro estilo Dark Souls, irá mucho más allá de sus predecesores, con mecánicas nuevas, un mundo abierto completamente diferente y una personalización del personaje principal. Y, como no podía ser de otra manera, el alto rendimiento técnico de la nueva generación de consolas también ha provocado que el título tenga un gran apartado gráfico -además de ser responsable de algún quebradero de cabeza para el estudio y motivo de algún retraso-.

Está claro que estos juegos demuestran que 2022 ya ha dado mucho a los videojuegos, y mucho más va a aportar, pero no son los únicos títulos que han marcado y marcarán el año.

'Leyendas Pokémon: Arceus' (Nintendo Switch)

Como cada año, no se puede pasar por alto el lanzamiento que, habitualmente, tiene Pokémon. Sin embargo, este 2022 ha sido completamente diferente, pues Game Freak apostó por cambiar notablemente su mecánica, plantear un modo de exploración y captura nuevo y una historia muy distinta. El 28 de enero llegó a Nintendo Switch Leyendas Pokémon: Arceus, un juego que, por todos los elementos mencionados, ha hecho que muchos sintieran que estaban jugando a la saga por primera vez.

Por ello, es imposible no incidir sobre él, pero también por la cantidad de críticas que ha recibido por su pobre apartado técnico que hace ver que no le han dedicado el tiempo de desarrollo suficiente y no le han sacado todo el partido a la consola. Pero eso no quita para que muchas personas hayan disfrutado enormemente con él y sea uno de los títulos más esperados y destacados -para bien o para mal- del 2022.

'Dying Light 2' (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y PC)

Dying Light 2 Stay Human llegó el 4 de febrero como la esperada secuela del aclamado juego de parkour centrado en un postapocalíptico mundo abierto repleto de zombis. Techland ha apostado por mejoras en los movimientos, con más del doble que en la anterior entrega, un mapa cuatro veces más grandes, combates cuerpo a cuerpo en primera persona y una historia que va cambiando dependiendo de las decisiones del jugador.

'Gran Turismo 7' (PS4 y PS5)

Más de ocho años después de su sexta entrega de la línea principal -y cuatro desde que se publicó el anterior título de la saga-, Gran Turismo 7 llega el 4 de marzo recuperando y reversionando características clásicas de los juegos más aclamados de la franquicia, como el menú o los modos. De este modo, supondrá una perfección de la experiencia ya conocida que mezclará "pasado, presente y futuro", como declara Kazunori Yamauchi, creador de la franquicia.

'Kirby y la tierra olvidada' (Nintendo Switch)

El mítico personaje rosa aterriza en el 3D con el lanzamiento de Kirby y la tierra olvidada el próximo 25 de marzo. Por primera vez, la saga principal presentará una aventura de plataformas en tres dimensiones, algo que ya se vio en algunas secuelas, y ampliará las mecánicas y los elementos en los que el protagonista se puede transformar, ofreciendo una experiencia diferente a las ya conocidas.

'Splatoon 3' (Nintendo Switch)

Verano de 2022 es la época en la que Nintendo -si no sucede nada- lanzará Splatoon 3, la nueva entrega del exitoso shooter en tercera persona de Switch. Los Inklings y Octolings volverán a cargar sus pistolas de tinta para enfrentarse en batallas competitivas multijugador online y en el modo historia para un jugador que llega con un nuevo arco argumental. Pero, además, esta tercera entrega cuenta con más mapas, habilidades y armas, que van desde los ganchos hasta los arcos, pasando por un cangrejobot.

'Stafield' (Xbox Series y PC)

Tras casi una década desde que se ideó, el próximo 11 de noviembre verá la luz Starfield. La exploración espacial, los conflictos estelares, la acción y la estética punk se unen en este visualmente sorprendente juego de rol desarrollado por Bethesda que promete ser uno de los grandes exclusivos de Microsoft.

'God of War: Ragnarök' (PS4 y PS5)



Como buen comienzo de año, hay títulos que, por muy esperados que sean, aún no tienen fecha fija. Sin embargo, miles de jugadores rezan cada día para no vivir retrasos y que sus títulos más deseados lleguen en 2023 -si no más tarde-, y God of War: Ragnarök es uno de los que más plegarias recibe, sobre todo porque ya fue retrasado.

Como prometió el juego de 2018, en el que ya se vio que el Ragnarök -el fin del mundo- estaba a punto de llegar y que Thor se enfrentaría a los protagonistas, Kratos y Atreus vuelven a adentrarse en esta aventura de acción que continúa la historia donde la dejó la anterior entrega.

'The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2' (Nintendo Switch)

Otro de los títulos aún sin lanzamiento definido es The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, secuela del exitoso último juego de la saga que, además, lleva anunciada desde 2019, por lo que los fans esperan que se mantengan las fechas no se vuelva a retrasar.

Apenas un teaser es lo que mostró Nintendo sobre este juego, pero en él se aprecia que seguirá la estela del anterior, con una aventura de mundo abierto en la que, además, parece que la princesa Zelda tendrá un papel aún más importante y activo.

'Bayonetta 3' (Nintendo Switch)

Nintendo confirmó que Bayonetta 3 llegará a lo largo de 2022, de nuevo, como un exclusivo de Nintendo Switch. La bruja más atrevida y aguerrida de los videojuegos volverá a enfrentarse a las hordas de demonios y monstruos en la tercera entrega de este hack and slash que será, aún más, todo un espectáculo visual.

'Hogwarts Legacy' (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y PC)

Tras un retraso, Warner Bros ya confirmó que será en 2022 cuando los fans de Harry Potter podrán adentrarse en este juego de rol de mundo abierto ambientado en el famoso mundo mágico creado por J. K. Rowling. En él, cualquier Potterhead se verá encantado no solo de enfrentarse a los peligros de Hogwarts, sino de recorrer sus aulas, practicar hechizos y elaborar pociones.