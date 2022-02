'Playing for the Planet', la alianza de usuarios y estudios de videojuegos que juega por salvar el medio ambiente

Todo jugador que se precie alguna vez ha cogido el mando para intentar salvar el planeta. Pues eso mismo es lo que hace la alianza Playing for the Planet, pero no como parte de la historia de un videojuego, sino para que sus resultados se traduzcan en un avance real en el medio ambiente.

La alianza se lanzó durante la Cumbre del Clima de la ONU en Nueva York y en ellas participan más de 32 conocidas desarrolladoras de videojuegos, como Microsoft, Sony Interactive Entertainment, Supercell o TiMi Studios, que se han comprometido a "integrar activaciones ecológicas en sus juegos, reducir sus emisiones y apoyar la agenda medioambiental mundial mediante iniciativas que van desde la plantación de millones de árboles hasta la reducción del plástico en sus productos".

El informe que ha publicado recientemente Playing for the Planet estima que sus iniciativas han logrado que se involucren 130 millones de jugadores y se hayan plantado más de un millón de árboles.

Además, en 2021 el concurso The Green Game Jam, en el que participaron 30 diferentes nombres importantes del mundo de los videojuegos para educar sobre el medio ambiente, triplicó su tamaño y logró que se plantaran 266.000 árboles y se recaudaran 800.000 dólares.

La unión de siete nuevos estudios durante el año pasado ha hecho que, gracias a los 32 estudios participantes, se consiga tener una amplia base combinada de más de mil millones de jugadores a los que las iniciativas pueden llegar.

Próximamente, se celebrará el recientemente anunciado Young Green Game Jam con el apoyo de los estudios TiMi, apoyados a su vez por estudiantes de más de 300 universidades; y también una nueva edición de The Green Game Jam en la que el tema principal son los bosques, los alimentos y el futuro.

"La industria de los videojuegos es un nuevo aliado en la carrera por conseguir un planeta con emisiones negativas y una actitud positiva hacia la naturaleza", comenta Sam Barrat, jefe de juventud, educación y promoción del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. "El trabajo que la alianza Playing for the Planet comenzó en 2021 es impresionante, y demuestra lo que es posible cuando las herramientas de la colaboración se imponen a los esquemas de la competencia".

Además del progreso dentro de la alianza, el trabajo ha inspirado a los principales sellos de la industria musical animándoles a lanzar su propio Music Climate Pact el pasado mes de diciembre.