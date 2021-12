Doce videojuegos perfectos para regalar esta Navidad

Con la llegada de la Navidad, hay que ir pensando en los regalos que comprarás o que pedirás. Un buen libro, un disco, juguetes para los más pequeños de la casa o, quizá, un videojuego. Sea el destinatario gamer o simplemente un jugador casual, 2021 ha estado lleno de lanzamientos para todos los gustos, por lo que los videojuegos son una opción más que recomendable para un (auto) regalo.

Nuevas entregas de sagas conocidas como No More Heroes 3, Monster Hunter Rise, Tales of Arise, Battlefield 2042 o Life Is Strange: True Colors; indies como Inscryption, Kena: Bridge of Spirits o Loop Hero; remasterizaciones de títulos clásicos como Alan Wake o Nier Replicant; o expansiones de MMO como Final Fantasy XIV: Endwalker son algunos de los lanzamientos que han marcado el año, pero también hay otros títulos que casarían perfectamente en cualquier carta a los Reyes Magos.

1. 'It Takes Two' (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y PC)

Fue en el primer trimestre del año cuando ya llegó un juego que coleó durante todo el año, It Takes Two, un videojuego de plataformas desarrollado por el estudio sueco Hazelight. Esta historia de aventura y acción se centra en una pareja que se quiere divorciar, pero se ven atrapados en dos muñecos de tela hechos por su hija, la cual está usando sus juguetes para intentar reparar su relación.

El título, que está diseñado especialmente para jugar en modo cooperativo con pantalla partida, ha destacado como uno de los más llamativos de 2021, pues ha ganado el ansiado premio a Juego del Año (GOTY), Mejor Juego Familiar y Mejor Juego Multijugador en los prestigiosos Game Awards.

2. 'Resident Evil Village' (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC y Google Stadia)

Siguiendo la historia donde la dejó la anterior entrega, Resident Evil Village vuelve a poner al jugador en la piel de Ethan Winters, quien, tras escapar de la casa de los Baker, busca a su hija secuestrada y llega a un pueblo lleno de criaturas mutantes. De nuevo, esta octava entrega es una aventura clásica de supervivencia y terror, pero más centrada en la acción, y presenta a personajes tan carismáticos como la aristócrata mutante Lady Dimitresc.

3. 'Ratchet and Clank: Una dimensión aparte' (PS5)

Tras 5 años, Insomniac Games ha vuelto con sus míticos personajes en este título exclusivo para PS5 en el que exploran diferentes mundos paralelos. Ratchet & Clank: Una dimensión aparte sigue la estela de anteriores entregas de la saga, pues es una aventura de plataformas en tercera persona en la que el jugador se pone en la piel de Ratchet, toma en ocasiones el control de Clank y, también, maneja a un nuevo personaje: Rivet, una lombax de otra dimensión. Y es que la historia comienza cuando, tras un ataque del malvado Doctor Nefarious, todos son trasportados a otro mundo y allí se tienen que enfrentar a dos Doctor Nefarious.

4. 'Alex Kidd in Miracle World DX' (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC)

Los jugadores más clásicos o los amantes de los títulos retro recordarán a Alex Kidd, aquel niño de grandes puños que fue creado por Sega en 1986 y que nació con el fin de competir con Super Mario. Más tarde, Sonic lo sustituyó en esta tarea, pero sus diferentes juegos de plataformas lanzados hasta 1990 siguen aún siendo reliquias de la industria, especialmente el primero, que ahora tiene una segunda vida gracias a un remake, Alex Kidd in Miracle World DX.

El estudio español Jankenteam ha sido el encargado de este regreso 34 años después con el que tanto nuevos jugadores como los más nostálgicos se pondrán en la piel de Alex Kidd para volver a pegar puñetazos, golpear enemigos bajo el mar, montar en su moto o utilizar sus grandes manos para jugar a 'Piedra, papel o tijera'.

5. 'Psychonauts 2' (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y PC)

Fue en 2005 cuando los jugadores conocieron a Raz, un acróbata que se entrenaba para ser un psiconauta, un psíquico que lucha contra las personas que utilizan sus poderes mentales para el mal. Finalmente, este juego de PS2 y Xbox ha recibido una segunda entrega que sigue la historia donde la dejó su antecesora, la secuela para realidad virtual, Psychonauts in the Rhombus of Ruin.

Este título de plataformas en tercera persona vuelve a centrar la historia en Raz, quien, junto a los psiconautas, intenta averiguar quién ha secuestrado a su líder y termina descubriendo un sorprendente misterio relacionado con su pasado y la organización para la que trabaja.

6. 'Deathloop' (PS5 y PC)

Ganador del premio a Mejor Dirección y Mejor Dirección de Arte en los Game Awards, Bethesda presenta con Deathloop un original mundo que juega con el tiempo. Este aclamado título se centra en Colt, un asesino atrapado en un bucle temporal que ha de acabar antes de medianoche con sus objetivos si no quiere regresar al inicio del bucle.

Sigilo, parkour, armas, artilugios, poderes y otras habilidades de ataque son las mecánicas principales de este shooter en primera persona, pero la principal es el uso del tiempo y las distintas acciones del jugador en cada bucle, que pueden afectar al resto de personajes. Además, el modo multijugador pone al otro usuario en la piel de Julianna, una agente que se cuela en la partida de otros jugadores aleatorios para intentar eliminar a Colt.

7. 'Far Cry 6' (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Google Stadia y Amazon Luna)

Si hay algo que caracteriza a la saga Far Cry es su carismático antagonista, y Ubisoft lo ha vuelto a hacer en esta sexta entrega en la que ha presentado a Antón Castillo, dictador que gobierna la ficticia isla de Yara, situada en el Caribe. Y a su contraparte, Dani Rojas, es la protagonista, una guerrillera -o guerrillero- rebelde que regresa a su país para intentar derrocar la tiranía y acabar con el caos y el confinamiento militar que tiene sumida a toda la isla.

Esta aventura de acción en primera persona brilla por sus gráficos hiperrealistas y su historia, a la cual acompañan actuaciones de actores de Hollywood como Giancarlo Esposito (Breaking Bad o The Mandalorian), Anthony González (Coco) o Danny Trejo (Machete), y una banda sonora de excepción compuesta por Pedro Bromfman, autor de la música de Narcos.

8. 'Metroid Dread' (Nintendo Switch)

35 años después del nacimiento de la franquicia y tras múltiples de títulos entre los que se incluyen distintas secuelas, Metroid Dread es la tan esperada quinta entrega que presenta de nuevo a Samus Aran en el clásico mundo 2D de desplazamiento lateral, pero, por primera vez, utilizando gráficos de alta definición. De hecho, aunque mantiene el estilo clásico de la saga principal, aprovecha la potencia de Nintendo Switch para crear un entorno en 2.5 dimensiones.

Con este nuevo juego, desarrollado por el estudio madrileño MercurySteam, Nintendo pone fin al arco argumental iniciado en el primer juego, Metroid, de 1986, y sitúa la historia cronológicamente tras Metroid Fusion (2002).

9. 'Ruined King: A League of Legends Story' (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC)

Arcane, la serie de Netflix basada en League of Legends, ha sido todo un éxito, pero no ha sido el único producto lanzado este año. Además del runner rítimo Hextech Mayhem, Ruined King es uno de los juegos que más ha llamado la atención.

En este RPG por turnos, desarrollado por Airship Syndicate, el jugador se pone en la piel de un equipo de campeones formado por Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri y Pyke, quienes intentarán derrotar a un misterioso enemigo que ha maldecido las Islas de la Sombra con una bruma que corrompe a todo aquel que entra.

10. 'Marvel's Guardians of the Galaxy' (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC)

Los superhéroes no podían faltar en la carta de los Reyes Magos, y este 2021 han sido los Guardianes de la Galaxia los que han protagonizado su juego. En esta aventura para un jugador, el usuario se pone en la piel del mítico Star-Lord, quien, junto a sus inseparables Gamora, Drax, Rocket y Groot, se adentrará en una historia llena de acción, combates y exploración espacial.

Pero, siguiendo la estela de los cómics y las películas, Marvel's Guardians Of The Galaxy cuenta con un tono irónico y un humor irreverente que, además, está amenizado por temas clásicos de los 80 de Bonnie Tyler, Rick Astley o KISS, entre otros.

11. 'Halo Infinite' (Xbox One, Xbox Series y PC)

Este shooter en primera persona es una secuela de Halo 5: Guardians, aunque también supone un reinicio de la saga. Tras seis años, el jugador vuelve a ponerse en la piel del Jefe Maestro en un título desarrollado por 343 Industries que, aunque es una evolución, supone un regreso a esos inicios que tan popular hizo la saga.

En este nuevo título de la serie de ciencia ficción exclusiva de Microsoft, el Jefe Maestro se enfrenta a los Desterrados, un grupo sanguinario que anteriormente fueron parte del Covenant. Los múltiples misterios y dudas que se plantean en la historia y un amplio desarrollo tanto de los personajes principales como de los villanos hace de Halo Infinite el juego que los fans de la saga estaban esperando.

12. 'Pokémon Perla Reluciente y Diamante Brillante' (Nintendo Switch)

Después de 15 años de su lanzamiento en Nintendo DS, la cuarta generación de la saga llega con Pokémon Perla Reluciente y Diamante Brillante. Estos remakes tienen unos gráficos similares a los originales pero mejorados, con diseños tridimensionales más detallados y algunas novedades, especialmente en los combates.

De nuevo, el jugador se adentrará en la aventura de ser entrenador Pokémon y hacerse con todos en la región de Sinnoh, donde podrá volver a revivir lugares como el Monte Corona, los tres lagos o las Grutas del Subsuelo y se enfrentará al Equipo Galaxia para intentar truncar sus planes de utilizar a los Legendarios en su propio beneficio.