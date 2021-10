Todo fueron aplausos y vítores cuando Ubisoft mostró a bombo y platillo en el E3 2021 Far Cry 6 haciendo hincapié, como suele hacer, en el plato fuerte del juego: su antagonista. Y poco más tuvieron que esperar para poder ver en directo a Antón Castillo, el dictador que gobierna la ficticia isla de Yana, situada en el Caribe.

Desde este jueves, los fans de esta mítica saga de acción en primera persona pueden disfrutar de la sexta entrega en PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, Google Stadia, Amazon Luna y PC.

Far Cry 6 supone la entrega más grande de su historia, con grandes novedades pero algunos elementos ya vistos, como una ambientación rodeada de selvas, junglas y playas a explorar, además de los paisajes urbanos en ruinas.

Pero, sin duda, la gran sorpresa llega con los gráficos hiperrealistas que hace que la historia traspase la pantalla. Y es que los carismáticos personajes están interpretados por actores de Hollywood: el personaje de Antón Castillo lo interpreta Giancarlo Esposito (Breaking Bad o The Mandalorian) y su hijo, Diego Castillo, a quien da vida Anthony Gonzalez (Coco).

La historia pone al jugador en la piel de Dani Rojas, una guerrillera -o guerrillero, pues se puede elegir su género- de Yara que, tras huir a Estados Unidos, regresa a su país para intentar derrocar el gobierno de Castillo. El dictador, que está preparando a su primogénito para heredar el poder, tiene sumida a la isla en el caos con el confinamiento militar mientras él se hace de oro, por lo que el papel del jugador es el de un rebelde que lidera una revolución con el fin de traer la paz al territorio.

A la epicidad de la trama, el carisma de los personajes, la belleza de los paisajes y el hiperrealismo de los gráficos se suma una banda sonora de excepción, compuesta por Pedro Bromfman, autor de la música de Narcos o Robocop.

Pero, como uno de los mayores atractivos de la saga siempre suelen ser los antagonistas, Ubisoft ha apostado por traer al Caribe a enemigos de anteriores entregas. A través del Pase de Temporada, los jugadores podrán disfrutar de -o sufrir a- Vaas Montenegro (Far Cry 3), Pagan Min (Far Cry 4) y Joseph Seed (Far Cry 5).