Lobezno, Spider-Man y Kratos, de 'God of War', protagonizan los anuncios de los nuevos videojuegos de PlayStation

PlayStation ha llegado cargado de novedades este jueves con su Showcase, el evento online en el que ha mostrado sus próximos lanzamientos. Imágenes inéditas y trailers de nuevos títulos coparon esta presentación, en la cual hubo algunos anuncios que llamaron la atención.

Sony confirmó la vuelta de algunos juegos muy queridos como Alan Wake Remastered, que llegará a PS4 y PS5; Uncharted: Colección Legado de los ladrones, que incluirá los cuatro títulos y llegará a PS5 en 2022; GTA V y GTA Online, que se lanzarán en marzo de 2022 en PS5; y Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, el regreso del clásico RPG a PS5.

Pero también mostraron imágenes de juegos nuevos que están por llegar como Ghostwire: Tokyo, de Bethesda, que llegará a PS5 en 2022; Tiny Tina's Wonderlands, spin-off del personaje Tiny Tina, de Borderlands; Project Eve, título de Shift Up Cord para PS5; Forskpoken, de Square Enix, que llegará a PS5 en primavera de 2022; Gran Turismo 7, que se lanzará en PS4 y PS5 en 2022; y Marvel’s Guardians of the Galaxy, juego basado en los personajes de los cómics que llegará el 26 de octubre.

Pero, sin duda, lo que más llamó la atención fueron juegos como God of War Ragnarok, la secuela del aclamado juego de Santa Monica. Esta novena entrega de la saga, que llegará a lo largo de 2022, continúa la historia del título de 2018, y volverá a tener como protagonistas al Dios griego Kratos y a su hijo Atreus.

Y el vecino y amigo Spider-Man también tuvo un hueco en el PlayStation Showcase, pues, tras el éxito de Marvel's Spider-Man, juego lanzado en 2018, y su secuela, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Insomniac Games está desarrollando para PS5 Marvel's Spider-Man 2, la segunda entrega del juego original.

Pero, cuando parecía que habían acabado ahí los superhéores, se mostró otro de los juegos de Insomniac Games que están por llegar: Marvel's Wolverine. Con su breve tráiler, el estudio mostró un adelanto de las aventuras de Lobezno que están por llegar a PS5.