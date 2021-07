El indie 'Hades' vuelve a triunfar al hacerse con el galardón a Juego del Año en el GDC

Desde su lanzamiento en octubre de 2020, el juego indie Hades no ha dejado de acaparar titulares, premios y aplausos de los jugadores, hasta el punto de que, además de su versión para PC y Nintendo Switch, el 13 de agosto llegará a PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X.

El título de mazmorras de Supergiant Games se ha hecho con diversos GOTY (Juego del Año), el galardón mejor valorado de los videojuegos, en certámenes como los Premios Gayming, D.I.C.E., SXSW 2021 o BAFTA.

Ahora, suma uno nuevo a su listo, pues ha ganado el GOTY en la 23ª edición de los Game Developer Choice (GDC). El juego inspirado en la mitología griega se ha hecho, además, con dos premios más, a Mejor Audio y a Mejor Diseño.

Por otro lado, Ghost of Tsushima, de Sucker Punch, también se ha llevado dos galardones: Mejor Arte Visual y el Premio del Público. Otros de los premiados han sido: Phasmophobia (Mejor Debut), Genshin Impact (Mejor Juego para Móviles), Dreams (Premio a la Innovación), The Last of Us - Parte 2 (Mejor Narrativa), Microsoft Flight Simulator (Mejor Tecnología) y Half-Life: Alyx (Mejor Juego de Realidad Virtual / Realidad Aumentada).

Además, Tom Fulp (creador de Newgrounds) y Laralyn McWilliams (director creativo del MMO Free Realms) han sido los profesionales de la industria galardonados con el Premio Pionero y Premio Logro de la Vida, respectivamente.