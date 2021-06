'Far Cry' da el salto a la realidad virtual con un sorprendente e inmersivo juego en Zero Latency

ZERO LATENCY

Los jugadores esperan con ansias la llegada de Far Cry 6 el próximo 7 de octubre, pero la saga de acción no tiene fin y no quiere descansar, por lo que, para amenizar la espera, Ubisoft ha llevado el juego a la realidad virtual más realista.

La desarrolladora lo ha hecho de la mano de Zero Latency, centros de realidad virtual que ofrecen experiencias inmersivas sorprendentes gracias a la tecnología avanzada e inalámbrica que emplean y a sus espacios de 200 metros cuadrados diáfanos para no poner barreras a la movilidad de los jugadores.

Estos centros, con diferentes sedes en Madrid, Zaragoza, Barcelona y Terrassa, lanzan a nivel mundial este 1 de julio Far Cry VR: Dive Into Insanity, un juego centrado en el mundo de Far Cry 3 que pone hasta a 8 jugadores en la piel de personas apresadas por el mítico villano Vaas Montenegro que tendrán que escapar.

Los usuarios tendrán que recorrer las islas Rook e intentar escapar de los calabozos, esquivando los ataques de los secuaces de Vaas que les dan caza. Para ello, tendrán que empuñar las armas que encuentren por el camino para defenderse, cruzar junglas, templos y cuevas y, sobre todo, moverse rápido y esquivar con agilidad para sobrevivir en esta experiencia inmersiva.