Desde que el pasado jueves Sony mostrara un nuevo tráiler de 14 minutos de Horizon Forbidden West, la segunda entrega del famoso juego de aventuras exclusivo de PlayStation, muchos son los jugadores que han llenado las redes de críticas a su protagonista, Aloy.

Como parece que pasa siempre últimamente, cada vez que un personaje femenino se sale de los cánones de belleza establecidos, hay multitud de personas -especialmente hombres- que se deshacen en críticas porque consideran que no es una representación real de una mujer o son fruto del feminismo.

Por ello, parece que Aloy ha sido el último objetivo de los gamers que nunca dirigen sus críticas hacia personajes masculinos irreales, sino que lo suelen hacer con machismos hacia los femeninos.

El apartado gráfico de Horizon Forbidden West, que llegará a lo largo de 2021 a PS4 y PS5, ha mejorado notablemente y parece más realista, pero esto ha hecho que visualmente también sea algo diferente y chirríe a algunos jugadores, especialmente en lo que se refiere al aspecto de la protagonista, que luce más humana y menos personaje de animación.

Sin embargo, esto ha hecho que muchos se quejen de que "ha engordado" o de que se ve "poco femenina", como ya le sucedió al personaje de Abby en The Last of Us Parte 2.

Me encanta la idea de que sea mejor que Aloy lleve maquillaje y parezca una Karen psicópata de @PeliDeTarde de esas que tanto me gustan. pic.twitter.com/NuaVel7egt — Quetzal (@slifante) May 30, 2021

"¿Soy yo o Sony está haciendo que su protagonista femenina se vea muy masculina? Apenas sin curvas, rasgos duros nada femeninos... A diferencia del promedio. Como Ellie de The Last of Us Parte 2", criticó el usuario ApexAlphaJ quien, tras los comentarios que recibió, decidió borrar su tuit.

Junto a su mensaje, también publicó una imagen hecha por un fan en la que Aloy salía muy diferente, con rasgos más finos, maquillada y muy sonriente, como si las mujeres tuvieran que ser por norma más delgadas, felices y, a pesar de ser aventureras en mitad de la selva que pelean contra máquinas, ir siempre bien maquilladas.

Resulta que la Aloy "arreglada" viene de un subreddit que se mofa de los Gamers™ constantemente por hacer exactamente lo que están haciendo ahora con la imagen, increíble. pic.twitter.com/UAOFAJKqlA — Greywaren the Ninth (@Jimmy2495) May 31, 2021

Sin embargo, lo que parece que este criticado tuitero no sabía era que el origen de este diseño hecho por un fan no era para apoyar la idea de que Aloy era "masculina", sino para bromear con las quejas de estos gamers. "Hola a todos. Decidí hacer una Aloy con menos política", ironizó el usuario KennyMC7877 en el post de Reddit en el que compartió su dibujo.