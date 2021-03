'Super Mario 3D All-Stars' y 'Super Mario Bros. 35' desaparecen de la tienda 'online' de Nintendo

A pesar de las críticas que Nintendo recibió en su lanzamiento y hace unas semanas cuando se reafirmaron en su decisión, los juegos que estrenó la compañía nipona por el 35 aniversario de Super Mario desaparecen este miércoles 31 de marzo de su tienda online.

Fue en otoño de 2020 cuando Nintendo, aprovechando que se cumplían 35 años del lanzamiento de Super Mario Bros. en NES, puso a la venta algunos juegos especiales: el 18 de septiembre, Super Mario 3D All-Stars, un recopilatorio para Nintendo Switch de tres títulos pasados; el 1 de octubre, Super Mario Bros. 35, un juego digital gratuito que se centraba en un modo online competitivo basado en el clásico; y el 13 de noviembre, la Game & Watch de Super Mario, una pequeña consola que comenzó a comercializarse en tiendas.

Ya entonces anunciaron que estos dos títulos y esta máquina solo estarían disponibles hasta el 31 de marzo, algo que los fans no entendieron y consideraron que solo era una estrategia comercial.

Esta decisión fue muy criticada, pues muchas personas vieron en ella una forma de especulación, algo que no es ajeno a Nintendo ya que suele darse con sus múltiples ediciones especiales de otros juegos. Y es que el formato físico de Super Mario 3D All-Stars y de la Game & Watch también dejarán de venderse, pero es inevitable que se puedan seguir comprando de segunda mano, probablemente a precios mucho más altos de lo que han costado hasta ahora.

Fuera por un motivo u otro, lo cierto es que parece que su estrategia les ha funcionado, pues solo en 2020 Super Mario 3D All-Stars vendió más de 8 millones de copias.

Los que ya lo hayan comprado lo podrán seguir jugando

En definitiva, la eShop de Nintendo dice adiós este miércoles a este recopilatorio que contiene los tres primeros juegos en tres dimensiones del fontanero: Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy.

Pero, como era exclusivo de estos meses y eso fomentaba su compra, a pesar de su desaparición, todos los usuarios que hayan pagado por él en formato digital lo tendrán siempre disponible para descargar en su Nintendo Switch. Y, evidentemente, todos los que dispongan del cartucho físico también podrán seguir jugándolo.

No ocurre lo mismo con Super Mario Bros. 35, pues es un título digital online al que, una vez pasado el 31 de marzo, no se podrá acceder ni descargar, y mucho menos jugar, pues ya no funcionarán los servidores.

Pero hasta que termine este miércoles, aún están disponibles estos títulos en la eShop, por lo que Super Mario 3D All-Starts y Super Mario Bros. 35 aún pueden disfrutarse un poco de tiempo.