Este jueves se ha celebrado la ceremonia de los BAFTA Game Awards 2021, los conocidos galardones que eligen a los mejores videojuegos del último año. Y el gran triunfador, con cinco premios, ha sido Hades, el videojuego indie de Supergiant Games.

El juego de exploración de mazmorras basado en la mitología griega con un asombroso y diferente enfoque ya cautivó a la audiencia y también a la crítica. De hecho, en se ha llevado varios galardones en diferentes certámenes como los Golden Joystick Awarads, The Game Awards 2020, The 17th British Academy Games Awards o los New York Game Awards, además de otras nominaciones.

Pero ahora, el título, exclusivo para Nintendo Switch y ordenadores, suma cinco estatuillas más a su historia tras los BAFTA, entre las que se incluyen las de Mejor Juego 2021, Mejor Diseño Artístico, Mejor Diseño de Juego, Mejor Narrativa y Mejor Interpretación Secundaria para Logan Cunningham.

Además, ha salido victorioso compitiendo contra otros títulos triple A como The Last Of Us Part II, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Half-Life: ALYX, Animal Crossing: New Horizons o Ghost of Tsushima.

Best Game went to Hades tonight!

Hades ha sido el juego más galardonado de toda la gala, pero también han destacado otros títulos premiados como The Last of Us Part II (Mejor Animación, Juego del Año para el público y Mejor Actuación Principal para Laura Bailey) o Animal Crossing: New Horizons (Mejor Juego Más Allá del Entretenimiento y Mejor Modo Multijugador).