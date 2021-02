Nintendo Direct: Las redes se llenan de memes tras la decepción por los juegos que llegarán a Switch

Este jueves a las 23 horas, los fans de Nintendo esperaban con ansias el Nintendo Direct, el evento digital en el que la compañía nipona anuncia futuros juegos y novedades de Nintendo Switch. Muchos eran los usuarios que no esperaban encontrar grandes títulos en la presentación, pero aun así el evento de 50 minutos decepcionó a muchos.

Nintendo anunció lanzamientos de sagas conocidas como Splatoon 3, Mario Golf: Super Rush, No More Heroes 3 o Monster Hunter Rise, títulos que llegarán a lo largo de 2021 y 2022. También llamaron la atención los objetos y accesorios basados en Super Mario que llegarán a finales de febrero a Animal Crossing: New Horizons.

Pero la parte en la que hablaron de The Legend of Zelda fue la más llamativa, pues los jugadores querían -aunque no tenían muchas esperanzas- que hablaran de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Sin embargo, Eiji Aounuma, director del juego, avisó de que están trabajando en él y pedían paciencia, pues mostrarían los avances del título a finales de año.

En su lugar, mostraron The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, un juego de 2011 original de la Wii que llegará el próximo 16 de julio con controles optimizados para Nintendo Switch.

Todos estos anuncios, y más, hicieron que el Nintendo Direct no emocionara a todos los fans de la compañía, que esperaban anuncios o adelanto más potentes que se sabe que están en desarrollo o que son muy esperados. Y, como las redes siempre se toman las cosas con humor -dejando a un lado sus habituales críticas-, Twitter se llenó de memes.

Ya he empezado mal el día viendo el #NintendoDirectpic.twitter.com/qJxrJJxEhN — Dani Gove (@Dani_Gove) February 18, 2021

Nintendo Direct 2021 pic.twitter.com/Zm2R5ktksE — Video Game Humour 🕹 (@VGHumour) February 18, 2021

Lo mejor que nos ha dado #NintendoDirect sin duda ha sido el meme de Eiji Aonuma. pic.twitter.com/WioilBMs1y — Borja ✨ (@reborjado) February 17, 2021

Creo que la mayoría está deacuerdo conmigo y se siente así desde hace dos años con la eterna espera de la secuela de Breath of the wild. #NintendoDirect#NintendoSwitch#Zelda35th#BreathoftheWild2#Zeldapic.twitter.com/6yaIa0CYps — 🏳️‍🌈 Rorkror Games - Todos Somos Gamers ❤️💜💙💚 (@Rorkror) February 18, 2021

Resumen #NintendoDirect:

Quiereh er Zerda ninioh? Pos no quedah, solo masibon. pic.twitter.com/NXKnjIvj06 — Furicornia (@LadyFuricorn) February 18, 2021