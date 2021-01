Muere Jeanette Maus, voz de 'Resident Evil', a los 39 años

Jeanette Maus, profesora de actuación y actriz que apareció en las películas My Effortless Brilliance y El amigo de mi hermana, y puso su voz en el videojuego Resident Evil ha muerto después de una batalla de ocho meses contra el cáncer de colon. Tenía 39 años.

Maus murió el pasado domingo por la noche, reveló la escuela de teatro de West Hollywood John Rosenfeld Studios en una publicación de Instagram. Maus también tenía la enfermedad de Crohn y contrajo Covid-19, según una campaña de GoFundMe que se había creado para ayudarla con los gastos médicos.

Maus enseñó en los estudios John Rosenfeld durante casi una década y fue mentor de actores jóvenes como Kerri Medders, Charlie Bushnell, Cameron Gellman, Quinn Lozar, Maggie Budzyna y Lisette Alexis.

"Jeanette era verdaderamente una artista y se sentía realmente agradecida de vivir como artista", dijo el estudio en un comunicado. "Tenía un espíritu indomable y estaba hambrienta de ser la mejor persona, la mejor maestra, la mejor amiga y la mejor actriz que pudiera ser. El mundo ha perdido una fuerza de la naturaleza, y lo sentiremos por mucho tiempo", añadieron.

Maus estudió teatro en el Cornish College of the Arts en Seattle. Trabajó en películas, se desempeñó como portavoz de Macy's y perfeccionó su oficio con The Groundlings.

Maus también fue coguionista de My Effortless Brilliance (2008), el segundo largometraje de Shelton como directora, y recientemente apareció en la película de HBO Max Charm City Kings (2020).

Entre sus supervivientes está su prometido, Dusty Warren, también actor (también estuvo en Your Sister's Sister) y profesor de actuación en los estudios John Rosenfeld.