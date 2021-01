Los actores que dan vida a los personajes de 'GTA V' recrean un famoso meme del juego en la vida real

A pesar de que Grand Theft Auto V fuera lanzado en 2013, está claro que sigue siendo todo un éxito colándose cada año entre los más vendidos con cifras millonarias. En parte, esto es debido a su casi infinito y adictivo modo online, pero también a la gran comunidad que hay alrededor, que ha hecho popular escenas como las que sus actores reales ahora han recreado.

Aunque este título para adultos fue estrenado para PS3 y Xbox 360, dieron el salto a PS4 y Xbox One, y todo apunta a que llegarán también a PS5 y Xbox Series X, visitando tres generaciones de consolas distintas.

Solo Fonteno y Slink Johnson, que dieron vida a Franklin y Lamar, respectivamente, son perfectamente conscientes del éxito imperecedero que tiene este juego que lleva casi 8 años en el candelero. Pero además, también parecen ser conocedores de los memes que genera un momento del juego en particular, una original discusión entre sus personajes en la que Lamar se pavonea frente a su compañero y le suelta varias perlas dignas de enmarcar.

Por ello, tal y como se puede ver en el canal de YouTube de Johnson, ambos actores han decidido recrear este momento viral llamado "Corte de pelo ye yé" que tanto se ha compartido por las redes.

"No me odies porque soy hermosa, nigga", le dice Lamar. "Tal vez si te deshicieras de ese viejo corte de pelo ye yé con forma de culo, conseguirás algunas chicas en tu pene", continúa, con un vocabulario aún más soez. "Oh, mejor aún, tal vez Tanisha llame a tu culo de perro si alguna vez deja de acostarse con ese neurocirujano o abogado con el que está... Nigga".