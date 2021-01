'Dishonored' se cuela en el Capitolio a modo de tatuaje de un 'Trumpista' y el director del juego aclara su significado

El momento histórico vivido este miércoles 6 de enero quedará para siempre en la memoria de los estadounidenses. Los partidarios de Donald Trump intentaron detener el nombramiento oficial de Joe Biden asaltando armados y por la fuerza el Capitolio. Pero entre muchos de los republicanos que entraron, hubo algunos que llamaron más la atención que otros.

Este terrible hecho que dejó 52 detenidos y cuatro muertos fue protagonizado por múltiples radicales, algunos de los cuales llevaban banderas confederadas a favor del supremacismo blanco, símbolos nazis o proclamas de QAnon, teoría conspiranoica que cree que adoradores de Satán confabulan para derrocar a Trump.

Un joven a favor de esta conspiración fue uno de los grandes protagonistas, pues iba vestido de chamán con pieles de búfalo, cuernos y sin camiseta, acaparando la mayoría de las fotos. Pero, junto a él se coló lo que parecía ser un fan del videojuego Dishonored.

Un chico con barba, pelo largo y sudadera beige posó en algunas imágenes, y una tuitera se percató del tatuaje que llevaba en la mano izquierda, aunque no lo supo interpretar bien, por mucho que creyera que sí.

"Lo sucedido es anarquía antiamericana", dijo un tuitero. Y la usuaria quiso llevárselo a su terreno diciendo que ese símbolo era "antifascista". Pero lo cierto es que no, se trata de la Marca del Forastero, emblema que da poderes especiales a sus portadores en el videojuego Dishonored.

Pero, por si quedaba alguna duda, Harvey Smith, director de la saga de Bethesda y Arkane Studios, se pronunció para rebatir a la tuitera y que no diera a entender lo que no era: "Te lo aseguro, no es [antifascista]".