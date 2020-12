'Call of the Sea', una aventura gráfica desarrollada por un estudio español que ya está triunfando en Xbox y PC

OUT OF THE BLUE / RAW FURY

Los jugadores de Xbox Series X, Xbox One y PC ya pueden disfrutar de Call of the Sea, un videojuego independiente creado por el estudio español Out of the Blue que está cosechando multitud de opiniones positivas tanto de la crítica como del público.

El título, editado por Raw Fury, está ambientado en los años 30 y sigue la historia de Norah, una profesora de arte que cruza el océano para ir en busca de su marido, quien se perdió en una isla durante una expedición. Pero no es un sencillo viaje de búsqueda de su amor, sino que la trama va más allá.

"Por un lado, el juego se centra en el viaje de ella, quien se va conociendo más a sí misma y evolucionando, y por otro lado está el descubrimiento de lo que ha ocurrido con la expedición y con su marido", explica a 20minutos Tatiana Delgado, cofundadora de Out of the Blue y directora del juego. "Él fue buscando una cura para una enfermedad que tiene Norah".

Call of the Sea es una aventura narrativa de puzles que supone un reto para los jugadores. Con una dificultad que va en aumento, habrá que pensar desde diferentes perspectivas y explorar el mapa para averiguar cómo avanzar y resolver los desafíos que plantea.

"Las aventuras gráficas son los juegos con los que hemos crecido la mayoría de los desarrolladores. Y, además de ser muy fans de este género, es algo que nos ha inspirado a trabajar", apunta Delgado, destacando el estilo clásico que rezuma el juego. "Ahora que tenemos la oportunidad de hacer el juego que hemos querido siempre, no hemos dudado en elegir este género".

'Call of the Sea' es exclusivo para Xbox Series X, Xbox One y PC. OUT OF THE BLUE

Esta aventura de exploración y fantasía le da una vuelta a las historias de ciencia ficción del conocido autor H. P. Lovecraft, aunque se aleja de sus relatos de terror y monstruos y se enfoca más en las historias oníricas y surrealistas. "El amor es uno de los pilares del juego. Los personajes tienen más de 40 años y tienen un amor más maduro y sereno, un amor diferente, no tan romántico, juvenil o pasional como se suele ver", señala la directora.

Pero, sin duda, además de su mecánica clásica que evoca nostalgia, el apartado artístico es uno de los detalles más destacables de Call of the Sea, porque el jugador no solo se podrá enfrentar a complicados puzles y desafíos, sino que explorará los asombrosos parajes de esta isla en la que se centra el juego. "La luz y el color transmiten el tono de la historia y acompañan a las emociones. Por ello, hay sitios más oscuros y lugares más luminosos", cuenta Tatiana Delgado.

'Call of the Sea', aventura gráfica desarrollada por un estudio español. OUT OF THE BLUE

Call of the Sea es un juego exclusivo para las consolas de Xbox y ordenadores Windows, y está incluido en el servicio Xbox Game Pass. Sobre su posible llegada a otras plataformas en el futuro, la desarrolladora no se pronuncia, pero lo que sí tienen claro es que los mensajes que están recibiendo sobre el juego superan sus expectativas: "Cuando lanzas un juego no sabes si va a funcionar o va a conectar con el público, así que estamos contentísimos. El recibimiento ha sido increíble, tanto por la crítica como por los jugadores. Y Twitter se nos llena de comentarios de personas de todo el mundo diciéndonos que les ha encantado, que se han emocionado con él...".