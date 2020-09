Microsoft compra Bethesda, creadores de sagas de videojuegos como 'The Elder Scrolls', 'Fallout' o 'DOOM'

Microsoft acaba de dar un golpe sobre la mesa en plena llegada de la nueva generación de consolas. La compañía ha comprado Bethesda Softworks, creadores de sagas de videojuegos tan importantes como The Elder Scrolls, Fallout, DOOM o Wolfenstein.

Así lo ha confirmado a través de un comunicado dando la bienvenida a ZeniMax Media, compañía propietaria de Bethesda que ha comprado por 7.500 millones de dólares (unos 6.300 millones euros).

Con esta adquisición, son 2.300 personas que se unen a Xbox Game Studios y que trabajan en desarrolladoras como id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog y Roundhouse Studios.

Hoy es un día muy especial. Estamos encantados de dar la bienvenida al talentoso equipo y las amadas franquicias de videjuegos de @Bethesda al equipo de #Xbox.



Más información: https://t.co/PohsFxmYtFhttps://t.co/dXZXrj5JYP — Xbox España (@Xbox_Spain) September 21, 2020

Dishonored, Starfield, The Evil Within, Quake o Prey son otros de los títulos de Bethesda, lo cual podría significar que todos los próximos juegos del estudio llegarían de forma exclusiva a las consolas Xbox y a ordenadores Microsoft. Sin embargo, esto no se ha confirmado todavía, pues Bethesda ha tenido anteriormente numerosos lanzamientos en las máquinas de Sony e incluso en las de Nintendo.

Aun así, tal y como ha destacado Microsoft, la relación de ambas siempre ha sido muy cercana, pues Bethesda ha apoyado con sus títulos el Game Pass, el servicio de suscripción de Xbox, y lo va a seguir haciendo, pues sus juegos más icónicos van a llegar a la plataforma después de esta noticia.

Con este movimiento, Xbox Series X podría convertirse en un atractivo mucho mayor para los jugadores de cara a comprar una u otra consola. Todavía falta que se hable de exclusividades y demás factores que afectan a los juegos de Bethesda, pero los usuarios ya están teorizando en las redes sociales.

Bethesda + Game pass= diversión asegurada a poco precio. pic.twitter.com/2ueOsgmouG — Game28 (@28gamee) September 21, 2020

Holis!, deciros a los lloronyers que estais "Eso no quiere decir que no salgan en PS5, mira el Minecraft" que os van a sajar 80 pavos y vais a contribuir a que el game pass siga baratito



Gracias CAMPEONES! pic.twitter.com/ve0e7AX4yQ — Marta Bellit (@Martabellit) September 21, 2020

Bethesda y Microsoft cierran un acuerdo y to ahora que hago con esto? Jajajajajajajajajaja me tengo que reír o algo porque si no...... pic.twitter.com/343mNEL2xL — Davex (@ManuelLinares97) September 21, 2020

Microsoft anuncia la compra de Bethesda



Mientras tanto en Sony: pic.twitter.com/sUs4iTdKBH — Kevin Guerrero🇺🇸🇪🇨 (@KevinJulynG) September 21, 2020

Sony: Tenemos grandes exclusivas como Ghostwire Tokyo y Deathloop



Microsoft después de la compra de Zenimax/Bethesda: pic.twitter.com/JXiCWlII58 — ᛗᚨᚱᚲ (@MarkGzmn) September 21, 2020