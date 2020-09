Los anuncios Sony para PS5: 'Final Fantasy XVI', un juego de mundo abierto de 'Harry Potter' o un nuevo 'Call of Duty'

Después de que la semana pasada, Microsoft dijera los precios de su nueva Xbox Series X y su versión más asequible, Xbox Series S, toda la industria estaba esperando el anuncio de los precios de PS5 y su fecha de lanzamiento. Este miércoles finalmente se confirmaron: 499 euros (versión con lector de discos) y 299 euros (versión para juego solo digitales), dos consolas que llegarán el 19 de noviembre a nivel global.

Sin embargo, Sony aprovechó su PS5 Showcase de unos 40 minutos para mostrar algunos títulos que están por llegar a su consola de la nueva generación y, tras enseñar juegos ya conocidos como Horizon Zero Dawn 2: Forbidden West, comenzó con uno de sus platos fuertes, de la mano de Square Enix.

Final Fantasy XVI es el nuevo título de la saga que llega cuatro años después del anterior, y es un regreso a la fantasía medieval. Aún se desconoce la fecha de lanzamiento, pero se sabe que, en consolas, será exclusivo para PS5, y también saldrá para PC. Las mecánicas parecen ser similares a las de su predecesor y, aunque no se ha revelado demasiado de la trama, sí se ha podido ver el logo y la frase que parece revelar por dónde irá encaminada: "El legado de los cristales ha moldeado nuestra historia durante suficiente tiempo".

Siguiendo con otro plato fuerte para muchos, Marvel's Spider-Man: Miles Morales mostró parte de su gameplay en una Nueva York similar a la del juego anterior pero un año después. Esta secuela pone el foco en este otro Hombre Araña con unos poderes bastante más llamativos que los de Peter Parker, habilidades que habrá que esperar para poder probar ya que aún no hay fecha de lanzamiento, aunque se espera para finales de 2020.

Y dejando Marvel a un lado, llega otra exitosa saga, esta vez de magia y hechicería, pues Sony anunció un juego de mundo abierto centrado en el mundo de Harry Potter. Los rumores apuntaban a la llegada de este juego de rol ambientado en este universo en el siglo XIX, y finalmente se ha confirmado Hogwarts Legacy que llegará, aún sin fecha de estreno, tanto a PS5 y Xbox Series X como a PS4 y PC.

Otra de las sagas más famosas de los videojuegos también tuvo su lugar en PS5 Showcase, y se trata de Call of Duty con su juego Black Ops Cold War, una nueva entrega del título de Activision centro en la Guerra Fría que llegará el 13 de noviembre para PS4, Xbox One y PC, y estará disponible para las nuevas generaciones en su lanzamiento.

El terror también llegará a PS5 (y Xbox Series X y PC) con Resident Evil Village, un anuncio que se ha mostrado con un nuevo tráiler que se centra en la historia del juego. Esta octava entrega de la saga principal de Capcom se estrenará a principios de 2021.

De cara al final del evento, se mostró el esperado remake de Demon's Souls con las primeras imágenes del gameplay. El juego de FromSoftware, que se lanzó originalmente en 2009 para PS3, tendrá esta nueva versión que será exclusiva de PS5 y estará disponible desde el lanzamiento de la consola.

PS5 Showcase fue un evento corto pero intenso, con otros adelantos de juegos como Deathloop, exclusivo de PS5 que saldrá a mediados de 2021; Devil May Cry 5 Special Edition, una nueva versión del juego de 2019 que estará disponible en formado digital a la vez que el lanzamiento de PS5; nuevos trailers de Oddworld: Soulstorm, Five Nights at Freddy's o el anuncio de la llegada de Fortnite a la consola.