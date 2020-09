ESNE vuelve a derribar estereotipos negativos de los videojuegos con la segunda edición de sus jornadas 'online'

Los videojuegos son una de las industrias de entretenimiento que más facturan cada año, sin embargo, todavía siguen existiendo muchos estereotipos negativos y mitos sobre este mundo. Por ello, La Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología (ESNE), intentará derribar todos esos clichés en 2ª Jornada de Uso Responsable de Videojuegos.

Son muchas sus utilidades, no solo el entretenimiento. También sirven de herramienta para terapias como la rehabilitación, entrenamiento de habilidades o incluso para estudiar las reacciones y el comportamiento de las personas en determinadas situaciones. Este será uno de los temas que se abordarán en este evento que será completamente online y gratuito.

Las conferencias se realizarán este jueves día 10 a través de YouTube a partir de las 16 horas. Después de la presentación, habrá cinco intervenciones de unos 15 o 20 minutos en las que se expondrán los diferentes proyectos: VERSA; Fundación ONCE, Disability Serious Game; The Good Gamer; Juegaterapia; y ¿Son realmente adictivos los videojuegos? Mitos y evidencia.

Después, tendrá lugar una mesa redonda entre varios expertos de la industria que debatirán sobre la adicción a los videojuegos, los mitos que existen y el importante papel que tienen en el mundo de la educación y las terapias.