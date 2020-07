Las novedades de Microsoft para Xbox Series X: 'Halo Infinite', 'Fable', STALKER 2 o 'Forza Motorsport'

Después del evento de PS5 el pasado mes de junio y ante la inminente salida de la nueva generación de consolas, muchos son los amantes de los videojuegos que esperaban los anuncios de Xbox Series X. Por fin, este jueves, Microsoft ha mostrado las novedades en su Xbox Games Showcase.

El evento virtual ha empezado por todo lo alto, yendo al grano, pues lo que muchos deseaban ver era nueva información de Halo Infinite y así ha sido, mostrando cómo se construye la armadura del mítico Jefe Maestro. Con toques que evocaban al Halo original, pero con mucha más libertad y un mundo muchísimo más grande, este título de 343 Industries saldrá de lanzamiento con la consola, aunque también estará disponible para Xbox One y PC.

State of Decay 3 es otro de los juegos que ha dejado Xbox Game Showcase, la tercera entrega de esta aventura de superviviencia de Undead Labs que llegará también para la actual y la nueva generación.

De Dontnod, creadores del afamado Life is Strange, llega Tell me Why, un nuevo juego por episodios exclusivo de Xbox cuyo primer capítulo saldrá el 27 de agosto.

Además, Microsoft ha mostrado los nuevos proyectos de Obsidian Entertainment, desarrolladora que compró en 2018: Grounded, un título de acción y supervivencia donde el jugador ha de construir, explorar y sobrevivir en un mundo gigantesco que estará en acceso anticipado desde el 28 de julio; Avowed, un RPG en primera persona con espadas y magia para Xbox Series X; y la primera expansión de The Outer Worlds, Peril on Gorgon, que estará disponible el 9 de septiembre.

Otros títulos anunciados han sido Forza Motorsport, Everwild, la nueva IP de Microsoft, una nueva versión del famoso Ori and the Will of he Wips para Xbox Series X que irá a 120 fps, Senua's Saga Hellblade 2, de Ninja Theory, Psiconauts 2, STALKER 2, The Medium o Tetris Effect Connected, un título multijugador online del mítico juego.

Casi al fin de Xbox Games Showcase, Sega ha tomado partido en el evento para mostrar Phantasy Star Online 2 New Genesis, una expansión para Xbox Series X del RPG de acción que saldrá en 2021.

Y, de forma breve y para cerrar el directo, los fans se han quedado sorprendidos al ver un tráiler de Fable, una nueva entrega de la saga de fantasía desarrollada por Playground y que será exclusivo de Xbox Series X y PC.