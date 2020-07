Ubisoft vuelve a regalar 'Watch Dogs 2' para PC después del aluvión de críticas por los problemas técnicos que tuvieron

Este domingo, la desarrolladora Ubisoft emitió el evento Ubisoft Forward en el que mostró nuevas imágenes de sus juegos que están por llegar. Assassin's Creed: Valhalla, Far Cry 6 o Hyper Scape fueron algunos de ellos, pero también Watch Dogs Legion.

Esta tercera entrega mostró nuevas imágenes, pero la saga también fue protagonista porque la compañía anunció que iba a regalar Watch Dogs 2 para PC a todos los que vieran el directo más de un minuto a través de su página y habiendo iniciado sesión.

Sin embargo, parece que Ubisoft no esperaba tanta demanda, pues tuvieron problemas técnicos y mucha gente fue incapaz de iniciar sesión. Como consecuencia, recibieron una lluvia de críticas de gente preocupada por no poder conectarse y pensando que, a pesar de cumplir los requisitos, no podrían tener su juego, pero la distribuidora optó por una solución muy generosa.

¡Nos preocupéis! Aunque no hayáis podido iniciar sesión, os daremos las recompensas a todo el mundo. ¡Podéis disfrutar de la conferencia con tranquilidad! 😀 — Ubisoft España (@Ubisoft_Spain) July 12, 2020

"Aunque no hayáis podido iniciar sesión, os daremos las recompensas a todo el mundo", aclaró la cuenta de Twitter. Por lo tanto, regalarán Watch Dogs 2 para PC a todos los usuarios con cuenta de Ubisoft, incluidos los que no vieron la conferencia, por lo que con registrarse sería suficiente.

Los usuarios solo tendrán que esperar a que comiencen a enviar los juegos para tenerlos en su catálogo. Además, a causa de este problema, también llegarán otros regalos que estaban previstos para cuentas que estuvieran más tiempo viendo la conferencia: una chaqueta para el personaje de Watch Dogs Legion, un pack de llaves para cajas de ropa en The Division 2 y el hacha Luz de Luna para el protagonista de Assassin's Creed: Valhalla.