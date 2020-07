¿Qué podemos aprender del 'gaming online'?

Estos días los videojuegos se han convertido en algo más que la vía de escape para muchos usuarios. Sin duda, han sido un medio para desconectar de la realidad y, a la vez, conectar con otras personas durante el tiempo que hemos tenido que permanecer en casa. Por eso, además de los gamers habituales, desde marzo, este mundo de entretenimiento virtual ha ido ganando nuevos adeptos.

Al menos, así lo refleja la información que, desde Think with Google sacan de las búsquedas que hemos estado llevando a cabo en internet. Durante el mes de abril, la cadena de palabras “aplicación de juegos para” creció un 100% si la comparamos con el mismo mes de 2019. Otros términos de búsqueda que también han aumentado un 100% durante estos días han sido “mejores juegos online”.

Pero no solo los buscamos, también ha aumentado la audiencia de partidos de videojuegos por streaming. Se están creando comunidades muy implicadas y activas que siguen en directo las partidas y las comentan como si se tratara de un espectáculo de deporte clásico. La tendencia ha llegado incluso a YouTube donde el interés de búsqueda por “videojuegos” casi se ha duplicado desde el año pasado.

En la web Think with Google cuentan con un completo artículo en el que analizan el comportamiento de los gamers y las tendencias del mundo de los videojuegos en todo el mundo. Se trata de un análisis interesante no solo por lo que implica en cuanto a los cambios en el comportamiento humano que estamos sufriendo, sino que además puede ser un gran aprendizaje para los profesionales del marketing.