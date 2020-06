PokémonPresents anuncia el nuevo 'Pokémon Unite', un juego 'online' al más puro estilo 'League of Legends'

La semana pasada, The Pokémon Company presentó algunos nuevos títulos y contenido algunos de sus juegos y anunció que este miércoles habría un nuevo evento virtual para mostrar algo nuevo. Pues ya está aquí, el último #PokémonPresents ha enseñado Pokémon Unite, su nuevo juego de estrategia online para Nintendo Switch y smartphones.

Aún se desconoce cuál será su fecha de lanzamiento, pero Tsunekazu Ishihara, presidente de la compañía, ha confirmado que será un juego free-to-start, por lo que se podrá jugar gratis desde un inicio pero tendrá micropagos incluidos. Además, es un título de arena de batalla, al más puro estilo League of Legends o DOTA 2.

Los combates serán de cinco contra cinco en un mapa cerrado dividido entre el territorio del equipo aliado y el de los enemigos. Durante las partidas, los Pokémon que elijan los jugadores, entre un catálogo determinado, podrán pelear contra rivales del mapa controlados por la máquina que les ayudarán a ganar experiencia e incluso evolucionar.

The Pokémon Company se ha unido, de este modo, a la multinacional china Tencent para crear este juego, que está siendo desarrollado por TiMi Studios, creador de juegos para móviles como Arena of Valor, Saint Seiya Mobile o Call of Duty: Mobile.

Este título, que apasionará a los amantes de los juegos online, se une a los anteriores anuncios de la compañía, como New Pokémon Snap o las dos aplicaciones para móviles Pokémon Smile y Pokémon Café Mix. Aun así,