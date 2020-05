Un violinista triunfa en YouTube tocando canciones de juegos de Super Nintendo e incluso imitando los efectos de sonido

Las covers de canciones gustan mucho, pues no hay nada como escuchar uno de tus temas favoritos con un estilo diferente. Por ello, no es de extrañar que estas versiones de violín hechas por el youtuber Teppei Okada sean tan buenas.

Como buen amante de los videojuegos, este japonés está subiendo a su canal vídeos en los que interpreta las bandas sonoras de videojuegos de Super Nintendo con su violín.

Desde Super Mario World a The Legend of Zelda, pasando por Super Mario Kart o F-Zero. Pero lo curioso de los covers es que no solo versiona la música, sino también los efectos de sonido.

Cuando Mario coge una moneda, cuando golpea una tortuga, el logo de Nintendo al principio... Todo lo imita Teppei Okada con su violín de una forma asombrosa.