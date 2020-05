'Valorant', el nuevo 'shooter' táctico de los creadores de 'League of Legends', ya tiene fecha de estreno

Riot Games, desarrolladores del exitoso League of Legends, ha anunciado la fecha de lanzamiento de su nuevo shooter táctico en línea. Valorant se estrenará el 2 de junio a nivel mundial.

Por lo tanto, la beta cerrada que se habilitó el pasado mes de abril terminará el próximo 29 de mayo y el equipo de Riot Games reiniciará las cuentas de los jugadores que ya lo hayan probado para que todos empiecen desde cero.

Tal y como explicó a 20minutos.es Anna Donlon, productora ejecutiva del juego, se han antepuesto a los tiempos inciertos actuales y han hecho todo lo posible para lanzar el juego cuanto antes, y la fecha de estreno de Valorant así lo demuestra.

"El lanzamiento siempre conlleva mayores expectativas, por lo que queremos seguir teniendo conversaciones con los jugadores para mantener nuestro compromiso a largo plazo con la comunidad de Valorant", añadió. "Este es solo el principio de nuestro viaje".

El juego completo, obviamente, tendrá diferencias con la beta cerrada, pero además, tras el lanzamientos, se incluirá aún más contenido como modos de juegos, nuevos personajes y mapas.

Este títulos gratuito online de disparos ofrece al jugador unos combatientes llamados Agentes con habilidades sobrenaturales que complementan las armas. "Estamos ampliando la experiencia tradicional de los shooters tácticos y aportando algo nuevo al género", declaró Anna Donlon.

Valorant es un juego muy esperado, pues es uno de los tantos nuevos títulos que anunció Riot Games el año pasado en su 10º aniversario. Si hace poco también llegó Legends of Runeterra, ahora es el turno de este shooter que, en esta ocasión, no tiene relación con el universo de League of Legends.